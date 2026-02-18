Фейки в соцсетях — за какие публикации в интернете могут оштрафовать на круглую сумму

Девушка держит телефон в руке. Фото: УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Социальные сети уже давно превратились в неотъемлемую часть нашей жизни. Люди публикуют личные фотографии, комментируют новости, сообщения или делятся впечатлениями. Но на самом деле каждая наша публикация имеет цифровой след, и в некоторых случаях публикации могут привести к штрафам.

Юрист Евгений Булименко рассказал журналисам РБК-Украина, за какие посты в социальных сетях можно получить штраф, судебный иск и даже срок за решеткой, передает Новини.LIVE.

Что нужно знать о постах в социальных сетях

Как объяснил Евгений Булименко, каждый человек, который считает что его честь унизил кто-то из пользователей в социальный сети, имеет право на судебную защиту.

"Размещение недостоверной информации может повлечь гражданско-правовую ответственность: обязанность опровергнуть данные и возместить моральный и имущественный ущерб", — сказал юрист.

Дела о защите репутации, как отметил специалист, подпадают под правило, по которому истцу нужно привести конкретные факты, подтверждающие ложность распространенной информации и что ее опубликовал именно конкретный ответчик.

Не сыграет в пользу ответчика и удаление поста, в котором он словесно оскорблял истца или писал о нем неправду: если публикация была зафиксирована (например, через нотариальное заверение скриншота), то отвечать за уже нанесенный ущерб репутации все равно придется.

Как наказывают нарушителей в социальных сетях

Если речь идет об угрозах, то автор может получить от 2 до 5 лет лишения свободы. Угрозами могут быть, например, прямые запугивания физической расправой в комментариях.

Если без доказательств и фактов назвать человека "вором" или "мошенником" — это может превратиться в судебный иск. Если судья поддержит истца, нарушителю придется выплачивать последнему моральный ущерб.

За оскорбления из-за национальности, расы или религии статьей 161 Уголовного Кодекса Украины предусмотрено наказание — до 3 лет за решеткой.

За панику в социальных сетях относительно событий, связанных с полномасштабной войной с РФ, можно получить:

штраф от 170 до 255 грн;

исправительные работы до 1 месяца по статье 173-1 КУоАП.

Евгений Булименко также отметил, что в украинских судах уже не только рассматривают дела о недостоверных публикациях в мессенджерах, но и назначают компенсации в размере до 50 000 гривен.

