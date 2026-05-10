Штраф за просроченный паспорт в Украине: почему и на сколько штрафуют граждан

В Украине паспорта граждан иногда теряют свою законную силу. Это происходит из-за того, что человек не вклеил в паспорт-книжку новую фотографию в 25 и 45 лет или же не обменял старый документ на ID-карту. Сделать это нужно в течение месяца после дня рождения, иначе можно получить штраф.

Замена паспорта на ID-карту

Несмотря на то, что у паспорта-книжки нет срока действия, как отметили в Государственной миграционной службе, обмен на ID-карту возможен, если человек не вклеил новую фотографию в 25 или 45 лет. В таком случае ID-карту нужно обязательно получить за месяц.

Кроме этого, есть еще две причины, по которым вместо паспорта старого образца оформляется его более современный вариант:

утеря, кража, порча документа, смена фамилии или других данных владельца:

личное решение владельца документа.

Штраф за недействительный паспорт

Если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт на документ нового образца, его признают недействительным. То есть пользоваться таким документом нельзя. Если же выяснится, что человек до сих пор имеет такой документ, то:

сначала его предупредят о том, что нужно получить новый паспорт;

в случае игнорирования требования — оштрафуют на сумму от 17 до 51 гривен.

Соответствующая норма о штрафах содержится в статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщали Новини.LIVE, с 2026 года украинцы будут платить больше, когда будут оформлять паспорт. Так, чтобы получить ID-карту, надо будет заплатить от 619 до 988 гривен. Зато если паспорт выдается впервые — эта услуга будет оставаться бесплатной.

