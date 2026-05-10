Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцы платят штрафы за просроченные паспорта: что нарушают люди

Украинцы платят штрафы за просроченные паспорта: что нарушают люди

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 17:35
Штраф за просроченный паспорт в Украине: почему и на сколько штрафуют граждан
Паспорт-книжечка, люди. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине паспорта граждан иногда теряют свою законную силу. Это происходит из-за того, что человек не вклеил в паспорт-книжку новую фотографию в 25 и 45 лет или же не обменял старый документ на ID-карту. Сделать это нужно в течение месяца после дня рождения, иначе можно получить штраф.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Замена паспорта на ID-карту

Несмотря на то, что у паспорта-книжки нет срока действия, как отметили в Государственной миграционной службе, обмен на ID-карту возможен, если человек не вклеил новую фотографию в 25 или 45 лет. В таком случае ID-карту нужно обязательно получить за месяц.

Кроме этого, есть еще две причины, по которым вместо паспорта старого образца оформляется его более современный вариант:

  • утеря, кража, порча документа, смена фамилии или других данных владельца:
  • личное решение владельца документа.

Штраф за недействительный паспорт

Если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт на документ нового образца, его признают недействительным. То есть пользоваться таким документом нельзя. Если же выяснится, что человек до сих пор имеет такой документ, то:

Читайте также:
  • сначала его предупредят о том, что нужно получить новый паспорт;
  • в случае игнорирования требования — оштрафуют на сумму от 17 до 51 гривен.

Соответствующая норма о штрафах содержится в статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщали Новини.LIVE, с 2026 года украинцы будут платить больше, когда будут оформлять паспорт. Так, чтобы получить ID-карту, надо будет заплатить от 619 до 988 гривен. Зато если паспорт выдается впервые — эта услуга будет оставаться бесплатной.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько надо заплатить за немецкий паспорт. С началом полномасштабной войны с РФ многие украинцы выехали за границу, в том числе и в Германию. Поэтому не лишним будет знать, какие преимущества предоставляет немецкое гражданство.

деньги штраф потеря паспорта
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации