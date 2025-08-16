Комиссии в ПриватБанке — как избежать угрозы ежемесячного списания 20 грн

Банковская карта в руке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Государственное финучреждение "ПриватБанк" предоставляет ряд возможностей как платить меньше за различные услуги в рамках широкой внутренней тарифной политики. Однако при некоторых условиях клиенты могут переплачивать за обслуживание счетов.

О том, как избежать дополнительной платы, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

За что ПриватБанк может взимать дополнительную комиссию

Финучреждение заинтересовано в том, чтобы потребители активно пользовались банковскими продуктами, предлагая различные услуги и возможности владельцам карт. Клиентам разрешается открывать параллельно несколько счетов.

В банке доступны следующие виды карт:

С кредитным лимитом (карта "Универсальная", "Универсальная Gold", премиальные карты); Дебетовые карты (карта для выплат, студенческая, социальная, пенсионная); Дополнительные карты (карта Юниора, карта еПідтримка, карта еВідновлення, карта "Национальный кэшбэк", Дія.Картка).

На случай, если клиент длительное время не пользуется картой, несмотря на то, что на ней остаются средства, могут взимать дополнительную плату.

Речь идет о взыскании "Комиссии за обслуживание неактивных счетов". При этом списание средств произойдет, если хотя бы один из счетов станет неактивным (не касается карт еПідтримка, Нацкэшбэк и т.д.).

Размер комиссии и как избежать взыскания

Таким образом, клиенты ПриватБанка могут столкнуться со списанием дополнительной комиссии, если не ознакомлены с правилами финучреждения.

Согласно им, комиссия за расчетное обслуживание неактивных счетов, по которым 12 месяцев подряд не происходило никаких операций, составляет 20 грн ежемесячно, но не более от остатков средств на счете. То есть за год при таких условиях граждане могут переплачивать 240 грн.

Если сумма на неактивном счете после списания комиссии будет равна нулю, то в банке со временем автоматически закроют карты и счет.

Учитывая это, клиенты могут избежать уплаты соответствующей комиссии, активировав счета. Для этого в банке рекомендуют до конца месяца осуществить любую из операций на произвольную сумму. А именно:

перевод средств с карты на карту/с счета на счет;

расчет за товар в магазине;

пополнение номера мобильного телефона.

