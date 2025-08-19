Видео
Клиенты ПриватБанка будут получать переводы по-новому — детали

Клиенты ПриватБанка будут получать переводы по-новому — детали

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 07:01
Переводы через ПриватБанк — какие изменения ждут клиентов
Приват24 на смартфоне. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" расширило возможности по некоторым денежным переводам. В рамках поддержки украинцев, которые сейчас находятся в Канаде, банк предоставил возможность осуществлять перечисление средств родным быстрее и доступнее.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

Читайте также:

Подробнее о новых правилах денежных переводов в ПриватБанке

Как отмечается, украинские граждане смогут получать оперативные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству с канадской Ukrainian Credit Union Limited (Украинский Кредитный Союз, UCU).

По словам руководительницы департамента международных переводов ПриватБанка Марии Страшко, финучреждение решило расширить географию партнеров системы доступных денежных переводов PrivatMoney и увеличить число своих партнеров в Канаде.

Это позволит многочисленной диаспоре и украинцам, которые сейчас находятся в этой стране, удобно и быстро поддерживать родных и друзей, которые остаются в Украине.

"Уникальные технологии банка позволяют получать переводы онлайн из любой страны мира прямо на карту, без лишних усилий и затрат", — объясняют в банке.

ПриватБанк
Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Особенности осуществления переводов из Канады в Украину

Как объясняют в банке, делать переводы из Канады в Украину можно будет через наземные пункты Украинского Кредитного Союза.

Получение перевода через PrivatMoney будет происходить автоматически на карту, при условии, что отправитель укажет данные карты получателя.

Средства можно будет получить с контрольным номером:

  • в Приват24 (вебсайт/мобильное приложение);
  • через терминалы;
  • через отделение банка;
  • с помощью службы поддержки клиентов 3700;
  • через онлайн-помощь в чате в Приват24.

Ранее мы писали, при каких обстоятельствах ПриватБанк может блокировать счет по разным причинам. Клиентам объяснили, как действовать в такой ситуации.

Также мы рассказывали, что клиенты ПриватБанка могут переплачивать за услугу обслуживания счетов. В финучреждении объяснили, как избежать взимания комиссии.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
