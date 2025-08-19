Переводы через ПриватБанк — какие изменения ждут клиентов

Клиенты ПриватБанка будут получать переводы по-новому — детали
Государственное финучреждение "ПриватБанк" расширило возможности по некоторым денежным переводам. В рамках поддержки украинцев, которые сейчас находятся в Канаде, банк предоставил возможность осуществлять перечисление средств родным быстрее и доступнее.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.
Подробнее о новых правилах денежных переводов в ПриватБанке
Как отмечается, украинские граждане смогут получать оперативные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству с канадской Ukrainian Credit Union Limited (Украинский Кредитный Союз, UCU).
По словам руководительницы департамента международных переводов ПриватБанка Марии Страшко, финучреждение решило расширить географию партнеров системы доступных денежных переводов PrivatMoney и увеличить число своих партнеров в Канаде.
Это позволит многочисленной диаспоре и украинцам, которые сейчас находятся в этой стране, удобно и быстро поддерживать родных и друзей, которые остаются в Украине.
"Уникальные технологии банка позволяют получать переводы онлайн из любой страны мира прямо на карту, без лишних усилий и затрат", — объясняют в банке.
Особенности осуществления переводов из Канады в Украину
Как объясняют в банке, делать переводы из Канады в Украину можно будет через наземные пункты Украинского Кредитного Союза.
Получение перевода через PrivatMoney будет происходить автоматически на карту, при условии, что отправитель укажет данные карты получателя.
Средства можно будет получить с контрольным номером:
- в Приват24 (вебсайт/мобильное приложение);
- через терминалы;
- через отделение банка;
- с помощью службы поддержки клиентов 3700;
- через онлайн-помощь в чате в Приват24.
