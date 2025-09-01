ПриватБанк и мошенники — какой новой схемой пользуются аферисты, чтобы воровать деньги украинцев

Девушка держит смартфон. Фото: Unsplash

Клиенты украинских банков, в том числе и ПриватБанка, могут натолкнуться на новую мошенническую схему, которая работает в Telegram. Ее суть заключается в том, что аферист предлагает будущей жертве "выгодный" кредит, который затем превратится в серьезную проблему.

О новой афере написал пользователь Дмитрий Синишин под одной из публикаций ПриватБанка на странице в социальной сети Facebook.

Подробнее о новой мошеннической схеме

По словам мужчины аферисты, когда находят человека, который готов с ними работать, то перечисляют ему с карты ПриватБанка на карту этого же финансового учреждения, например, 3 тысячи гривен.

"Потом вдруг говорит жертве, что ему надо деньги обратно. Просит вернуть немедленно хотя бы 2,5 тысячи гривен, но на карту другого банка. Предлагает даже, что 500 гривен жертва может оставить себе — все для того, чтобы человек поверил и осуществил перевод", — пишет мужчина.

Но как только мошенник получает деньги, то сразу же исчезает, а в ПриватБанк направляет заявку на отмену операции по перечислению 3 тысяч гривен — это, мол, была ошибка.

"И тут банк ограничивает жертве все счета и требует, чтобы она заплатила мошеннику 3 тысячи гривен. Клиент приходит в отделение, а с него начинают какие-то подтверждения требовать. А те деньги — 2,5 тысячи гривен, которые перевели через другой банк — уже не возвращаются", — говорится в сообщении.

Отметим, что в ПриватБанке по состоянию на 1 сентября не отреагировали на публикацию пользователя. Однако всем украинцам точно нужно быть очень бдительными и игнорировать сообщения от незнакомых людей в социальных сетях, чтобы не потерять свои деньги.

