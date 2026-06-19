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Главная Финансы Пенсионерам доплатят 3 100 грн в августе: кто попал в список

Пенсионерам доплатят 3 100 грн в августе: кто попал в список

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Дата публикации 19 июня 2026 06:10
Пенсии в Украине: кому в августе выплатят дополнительно от 450 до 3 100 грн
Пожилые люди, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года некоторым категориям пенсионеров будут начислены разовые денежные выплаты ко Дню Независимости Украины. Размер помощи будет начинаться от 450 грн и достигать 3 100 грн, поскольку будет зависеть от статуса получателя.

О том, кто сможет претендовать на доплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Кому из пенсионеров доплатят от 450 до 3 100 грн в августе

Согласно постановлению правительства № 602, граждане получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины. Ожидается, что выплаты будут произведены до 24 августа 2026 года. Их начислят в соответствии с законами:

  • "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
  • "О жертвах нацистских преследований".

В частности, выплаты предусмотрены для пожилых граждан, относящихся к определенным категориям. Их выплатят лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, которые были признаны инвалидами вследствие общего заболевания, производственной травмы и по другим причинам. В зависимости от группы инвалидности размеры будут следующими:

  • для I группы — 3 100 грн;
  • для II группы — 2 900 грн;
  • для III группы — 2 700 грн.

Также выплаты будут начислены пенсионерам, имеющим статус участника боевых действий или пострадавшего участника Революции Достоинства, а также бывшим несовершеннолетним заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, бывшим детям, родившимся в указанных местах на момент принудительного содержания их родителей, в размере 1 000 грн.

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Помощь в размере 3 100 грн будет выплачено лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

По 650 грн начислят членам семей погибших/умерших ветеранов войны, членам семей погибших защитников, женам или мужьям умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак, женам и мужьям умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, которые при жизни были признаны инвалидами вследствие общего заболевания, производственной травмы и по другим причинам и не вступили в повторный брак.

По 450 грн выплатят участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которых насильно вывезли на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, другим участникам борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу противника.

Как получить дополнительные выплаты к пенсии

Некоторым пенсионерам помощь начислят автоматически и выплатят вместе с основной суммой пенсии, однако возможность получения выплат следует уточнить в ПФУ.

Также некоторым гражданам необходимо лично подать заявление на выплату. Сделать это можно одним из следующих способов:

  • обратившись в любой сервисный центр ПФУ или центр предоставления административных услуг по зарегистрированному адресу проживания/пребывания;
  • по почте — на адрес территориального органа Пенсионного фонда;
  • онлайн — через портал электронных услуг ПФУ с проставлением квалифицированной электронной подписи.

В заявлении следует указать:

  • реквизиты документов, удостоверяющих личность;
  • номер банковского счета для получения выплаты;
  • идентификационный код;
  • реквизиты удостоверения личности, дающего право на получение выплат.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кому закон позволит претендовать на пенсию в размере 25 950 грн в июле. Несколько категорий имеют право на спецпенсии за особые условия труда. Нормами законодательства закреплен максимальный предел выплат в стране, который не может превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Также действуют определенные ограничения на максимальные выплаты.

Ранее Новини.LIVE писали, кто может оформить дополнительно к пенсии 1 290 грн. По данным ПФУ, государством гарантирована надбавка к пенсии за содержание военными-пенсионерами нетрудоспособных родственников. Предусматривается назначение надбавки к пенсии в размере 50% от прожиточного минимума. Однако существуют определенные требования, которые необходимо соблюдать.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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