Денежная помощь для украинцев: как получить от 10 800 до 25 000 грн

Люди на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам из прифронтовых территорий предлагают новую денежную поддержку от благотворителей. Некоторые семьи могут получить выплату на каждого члена семьи, а владельцам сельскохозяйственных предприятий доступна отдельная помощь на развитие или поддержку домашнего хозяйства.

Кто может претендовать на средства и как подать заявку, сообщает Зеленодольский городской совет, передает Новини.LIVE.

Сколько можно получить

Проект реализуется благотворительным фондом "Ангелы Спасения" совместно с Датским советом по делам беженцев (DRC) и предусматривает два вида поддержки.

Первый — единовременная денежная помощь для уязвимых категорий населения, проживающих вблизи линии фронта. Размер выплаты составляет 10 800 гривен на каждого члена семьи.

Второе направление — поддержка для ведения сельского хозяйства. В этом случае семья может получить 25 000 гривен единовременно.

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Начисленные средства можно получить удобным способом: либо переводом на банковскую карту ПриватБанка, либо наличными через отделения Укрпочты.

Как подать заявку

Для участия в программе необходимо пройти предварительную регистрацию, заполнив онлайн-форму.

На выплаты могут претендовать украинцы, которые ранее не получали аналогичную помощь от других гуманитарных организаций.

Организаторы обращают внимание, что заполнение анкеты еще не означает гарантированного получения средств. После регистрации все заявки будут проходить дополнительную проверку.

Предварительная регистрация уже открыта для жителей Зеленодольской общины.

Ранее Новини.LIVE сообщали о новой денежной помощи для пострадавших от боевых действий. Выплаты в размере 12 300 грн предлагаются украинцам, эвакуировавшимся из-за опасности, а также тем, чьи дома пострадали от обстрелов, но не были покинуты. Программа реализуется при поддержке правительства США.

Также Новини.LIVE сообщали, что с сентября у некоторых студентов вырастут стипендии. В частности, минимальная академическая стипендия составит 4 000 грн, а за особые успехи в учебе можно получить 5 820 грн. Отдельно будут платить стипендиатам Президента Украины, Верховной Рады и Кабинета Министров — от 8 000 до 20 000 грн в месяц.