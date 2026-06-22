Минимальная пенсия в Украине: кому ПФУ начислит 20 650 грн в июле

Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит одной категории граждан минимальную пенсию в размере 20 650 грн. Сумма соответствующей выплаты существенно превышает стандартный уровень минимальных выплат (2 595 грн), а для получения права на нее необходимо иметь специальный статус.

О том, кому можно оформить повышенные выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому обещают начисление пенсии в размере 20 650 грн в июле

ПФУ выплачивает повышенные ежемесячные государственные гарантии гражданам, имеющим статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой.

Минимальные пенсионные выплаты ликвидаторам ЧАЭС регулируются законом № 1584-ІХ "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

В частности, в 2026 году право на сумму в размере 20 653 грн с учетом всех надбавок и повышений предоставляется лицам с инвалидностью первой группы.

Читайте также:

Нормы законодательства предусматривают установление минимальной суммы пенсии в процентах в зависимости от показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы за прошлый год. В этом году он составляет 20 653 грн и служит основой для осуществления соответствующих расчетов. В целом гражданам назначаются следующие доли от зарплаты в зависимости от группы инвалидности:

Для I группы — 100 процентов; для II группы — 80 процентов; Для III группы — 60 процентов.

Согласно закону, в минимально гарантированные суммы для граждан с таким статусом входят:

доплаты и надбавки;

дополнительные пенсии;

целевая денежная помощь;

индексация и другие доплаты;

компенсации, за исключением начислений за "особые заслуги" перед родиной.

По данным фонда, в 2026 году также применяется особый механизм расчета соответствующих пенсий. В частности, если гражданину положен расчет выплаты из пятикратного размера минимальной зарплаты, то должен применяться коэффициент 2,09334, что в итоге повлияет на конечную сумму выплат.

Кому присваивается первая группа инвалидности (ЧАЭС)

По информации Министерства здравоохранения, причинно-следственная связь между заболеванием, связанным с Чернобыльской аварией, и частичной или полной утратой трудоспособности может быть признана установленной, если имеется подтверждение в ходе стационарного обследования. В частности, первая группа инвалидности (ЧАЭС) может быть установлена специализированной радиологической Медико-социальной экспертизой (МСЭК).

Ее могут назначить в связи со значительной (3-й) степенью ограничения жизнедеятельности. Основные ограничения касаются способности человека:

к самообслуживанию (требует полной или частичной помощи другого лица);

невозможность самостоятельного передвижения, ориентации и контроля за поведением.

Первая группа инвалидности подразделяется на подгруппы А и Б в зависимости от степени утраты здоровья.

Необходимые документы для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС:

удостоверение участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС соответствующей категории;

экспертное заключение медицинской комиссии о причинно-следственной связи заболевания с Чернобыльской катастрофой.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в августе этого года некоторые категории пенсионеров получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости. Суммы выплат будут начинаться от 450 грн и достигать 3 100 грн. Они будут зависеть от статуса получателя. В частности, помощь будет выплачена в соответствии с законом "О жертвах нацистских преследований".

Ранее Новини.LIVE сообщали, как изменился показатель среднего размера зарплаты, используемый для расчета пенсий. По данным Пенсионного фонда, этот показатель достиг 23 200 грн, тогда как в начале года он составлял 21 870 грн. Таким образом, за три месяца сумма выросла более чем на 1 300 грн.