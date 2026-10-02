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Новые квитанции за газ: как изменились правила в октябре

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2 октября 2026 08:50
Счета за газ по-новому: как изменились требования к платежным документам в Украине
Счета за коммунальные услуги, деньги. Фото: Новини.LIVE

С октября 2026 года в Украине обновили требования к платежным документам за природный газ для населения. Изменения продиктованы реализацией положений Директивы Европейского Союза (ЕС) 2024/1788 о стандартах платежных данных в газовой сфере. Соответствующие правила призваны повысить прозрачность, понятность и информативность счетов. Бытовым потребителям предоставили возможность получать в едином документе счет за газоснабжение вместе со счетом за доставку.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Ключевые требования к платежным документам в Украине

Речь идет о постановлении № 541 НКРЭКП, которое предусматривает повышение прозрачности и понятности газовых счетов, а также повышение уровня информированности потребителей. Нацкомиссия утвердила соответствующие изменения в требованиях к платежным квитанциям за распределение природного газа для бытовых потребителей в Кодексе газораспределительных систем.

Согласно европейской Директиве 2024/1788, счета за газ перестали быть просто суммой к оплате. Они должны соответствовать основным стандартам платежной информации. Речь идет о введении:

  1. Единого стандарта и структуры счета: платежка должна быть четкой и понятной для потребителей;
  2. Обязательного разграничения услуг: в платежной информации должны быть разделены цена на газ, тариф на его распределение по сетям, а также налоги и сборы.

Теперь будут обязательными:

Читайте также:
  • Исчерпывающая информация в квитанциях в рамках норм ЕС;
  • Единый шаблон/форма счета;
  • Возможность получения счета за газоснабжение вместе со счетом за распределение в едином документе;
  • Актуальность информации, определенной НКРЭКП;
  • Право клиентов выбирать формат счета: бумажный или цифровой.

Операторам газораспределительных сетей предоставили несколько месяцев для адаптации счетов к обновленным требованиям и запуска инициативы с октября 2026 года.

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Требования к счетам. Источник: НКРЭКП

Что ждет тарифы на природный газ в октябре

По состоянию на октябрь 2026 года на рынке представлены восемь компаний, четыре из которых устанавливают годовые тарифы, а остальные — ежегодные и ежемесячные (переменные). Газопоставщики уже обнародовали стоимость ресурса для населения на второй месяц осени.

Согласно им, годовые тарифы в октябре будут колебаться в пределах от 7,96 до 9,99 гривен за кубический метр. Месячные тарифы будут значительно выше: минимальный — 8,46 грн, а максимальный — 26,99 грн за кубометр.

Большинство украинских домохозяйств пользуются годовыми тарифами, ведь около 98% потребителей обслуживает газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". Предложение за время войны не изменилось и составляет 7,96 грн за куб. м. Такой тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре граждане по-прежнему смогут оплачивать счета за газ картой "Нацкешбек". Сейчас действует дифференцированная модель кэшбэка (5% или 15% в зависимости от товара). Накопленные средства можно направить на оплату коммунальных услуг.

Еще Новини.LIVE писали, что граждане, присоединившиеся к Нафтогазу, смогут платить за газ 7,96 грн за куб. м. Таким образом, став клиентом, можно будет немного сэкономить. Присоединиться к компании можно удаленно. В частности, благодаря сервису "Дія" заявление онлайн можно подать быстрее.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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