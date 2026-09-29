В Нафтогазе объяснили, как клиентам платить меньше за природный газ в октябре

Женщина с квитанциями, расчеты. Фото: Новини.LIVE.

В октябре 2026 года клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" смогут сократить расходы при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Платежки за газ можно оплачивать за счет накопленных средств по правительственной программе "Нацкэшбэк".

О том, кто и как может оплатить счета за газ с помощью кэшбэка, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Какие условия программы Нацкэшбэк осенью 2026 года

По данным ГК "Нафтогаз Украины", в октябре гражданам по-прежнему можно будет оплачивать счета за газовую коммуналку картой "Нацкэшбэк".

Речь идет о правительственной программе "Национальный кэшбэк", введенной для поддержки украинских производителей. Согласно ей, граждане, покупающие товары отечественного производства, могут накапливать на специальной карте проценты в виде кэшбэка.

Программа будет действовать, ориентировочно, до 30 апреля 2028 года, поэтому граждане смогут и в дальнейшем экономить свой семейный бюджет.

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В октябре будет действовать дифференцированная модель кэшбэка (5% или 15% в зависимости от категории товара). Максимально за месяц можно накопить до 3 000 грн.

Эти средства можно потратить на различные нужды, в частности, на оплату счетов за газ.

Как присоединиться к программе кэшбэка

Чтобы стать участником программы "Нацкэшбэк" и начать накапливать проценты за покупки, нужно выполнить всего несколько рекомендаций. Речь идет о следующих шагах:

Открыть специальную виртуальную карту в приложении или физическую — в отделении банка; Привязать карту к покупкам товаров и расплачиваться ею; Покупать товары украинских производителей и каждый раз получать кэшбэк на счет.

Как оплатить газ с помощью Нацкэшбэка

Накопив определенную сумму компенсированных средств на специальный счет, их можно использовать для оплаты жилищно-коммунальных услуг. В частности, для оплаты природного газа клиентам необходимо:

Пройти авторизацию в личном цифровом кабинете на портале/в приложении газопоставщика;

Выбрать вариант оплаты "Нацкэшбэк";

Подтвердить оплату накопленными средствами со спецсчета.

Такой расчет необходимо производить, как и при обычной оплате, до 25 числа через любой канал:

в мобильном приложении "Куб";

в личном кабинете;

на сайте gas.ua без регистрации (по личному счету/по адресу).

Ранее Новини.LIVE сообщали, какими будут тарифы с 1 октября для клиентов ГК "Нафтогаз Украины", обслуживающей 98% от общего числа потребителей. Также известно, с кого из потребителей снимут необходимость рассчитываться за доставку газа. Такая обязанность будет снята при условии соблюдения определенных требований.

Еще Новини.LIVE писали о том, как потребителям не переплачивать при расчете за газовые услуги. В Нафтогазе есть возможность в приложении "Куб" не платить комиссию. Раньше взимался определенный процент, а сейчас при осуществлении такой процедуры комиссия не взимается.