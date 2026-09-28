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Главная Финансы Газ по цене 7,96 грн: кто и как может подключиться к Нафтогазу

Газ по цене 7,96 грн: кто и как может подключиться к Нафтогазу

Ua ru
28 сентября 2026 08:50
Замороженные тарифы: как подключиться к Нафтогазу и платить меньше
Коммунальные счета и деньги. Фото: Новини.LIVE

На украинском газовом рынке работает восемь компаний, предлагающих разные тарифы на голубое топливо, которые могут колебаться от 8,46 до 27,59 грн за кубический метр. В то же время, присоединившись к газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", гражданам будет гарантирована фиксированная цена в 7,96 грн.

О том, как присоединиться к ГК "Нафтогаз Украины", рассказывает издание Новини.LIVE.

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Цены газопоставщиков на рынке Украины различаются: разрыв между самыми дешевыми и самыми дорогими предложениями может быть довольно значительным.

Всего сейчас работает восемь компаний, четыре из которых предлагают исключительно годовые тарифы, а остальные — годовые и месячные (переменные).

Годовые цены гарантированно не изменятся до мая (до 9,99 грн за куб. м), а месячные будут колебаться от 8,46 до 27,59 грн.

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В то же время для потребителей ГК "Нафтогаз Украины" предусмотрен более доступный тариф "Фиксированный" в размере 7,96 грн за куб. м. Стоимость заморожена на время действия военного положения и еще на полгода после его окончания. Нынешний годовой тариф установлен до 30 апреля 2027 года.

Таким образом, став клиентом Нафтогаза, граждане смогут несколько сэкономить.

Как подключиться к Нафтогазу осенью

По информации компании, подключиться к ГК "Нафтогаз Украины" можно как дистанционно, так и в отделениях партнеров. В частности, благодаря интеграции с государственным сервисом "Дія" заявление онлайн можно подать значительно быстрее.

Для того чтобы подключиться онлайн через "Дію", необходимо:

  1. Зайти на сайт газоснабжающей компании;
  2. Выбрать раздел "Клиентам";
  3. Нажать на пункт "Стать нашим клиентом";
  4. Выбрать опцию "Дія";
  5. Отсканировать QR-код на сайте через приложение "Дія";
  6. Подтвердить передачу копии ID-карты/идентификационного кода — часть данных заполнится автоматически;
  7. Заполнить остальные поля, добавив необходимые документы;
  8. Подписать заявление с помощью "Дія.Підпис".

Как отследить статус заявки

После подачи заявки граждане смогут проверить, на каком этапе она находится. Для этого необходимо:

  • перейти на форму проверки статуса заявки на сайте;
  • выбрать английский язык для ввода данных;
  • ввести EIC-код, используя английскую раскладку клавиатуры/номер заявки.

После подключения заявитель получит уведомление и подробную инструкцию о дальнейших действиях.

Также для подключения можно обратиться в ближайшее отделение партнеров компании, взяв с собой необходимые документы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, нужно ли хранить платежки от Нафтогаза. В компании пояснили, что сейчас гражданам нет необходимости хранить бумажные квитанции за газ. В компании все расчеты надежно хранятся в электронном виде, поэтому можно перейти исключительно на цифровой формат.

Еще Новини.LIVE писали о том, какими будут цены на распределение газа с октября. Ожидается, что в следующем месяце тариф на доставку газа для населения не изменится. Цена будет фиксированной для каждого отдельного региона. Соответствующие суммы операторы ГРМ будут рассчитывать индивидуально, в зависимости от годового потребления.

тарифы цены на газ Нафтогаз деньги газоснабжение
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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