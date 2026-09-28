Замороженные тарифы: как подключиться к Нафтогазу и платить меньше

Коммунальные счета и деньги. Фото: Новини.LIVE

На украинском газовом рынке работает восемь компаний, предлагающих разные тарифы на голубое топливо, которые могут колебаться от 8,46 до 27,59 грн за кубический метр. В то же время, присоединившись к газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", гражданам будет гарантирована фиксированная цена в 7,96 грн.

О том, как присоединиться к ГК "Нафтогаз Украины", рассказывает издание Новини.LIVE.

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Цены газопоставщиков на рынке Украины различаются: разрыв между самыми дешевыми и самыми дорогими предложениями может быть довольно значительным.

Всего сейчас работает восемь компаний, четыре из которых предлагают исключительно годовые тарифы, а остальные — годовые и месячные (переменные).

Годовые цены гарантированно не изменятся до мая (до 9,99 грн за куб. м), а месячные будут колебаться от 8,46 до 27,59 грн.

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В то же время для потребителей ГК "Нафтогаз Украины" предусмотрен более доступный тариф "Фиксированный" в размере 7,96 грн за куб. м. Стоимость заморожена на время действия военного положения и еще на полгода после его окончания. Нынешний годовой тариф установлен до 30 апреля 2027 года.

Таким образом, став клиентом Нафтогаза, граждане смогут несколько сэкономить.

Как подключиться к Нафтогазу осенью

По информации компании, подключиться к ГК "Нафтогаз Украины" можно как дистанционно, так и в отделениях партнеров. В частности, благодаря интеграции с государственным сервисом "Дія" заявление онлайн можно подать значительно быстрее.

Для того чтобы подключиться онлайн через "Дію", необходимо:

Зайти на сайт газоснабжающей компании; Выбрать раздел "Клиентам"; Нажать на пункт "Стать нашим клиентом"; Выбрать опцию "Дія"; Отсканировать QR-код на сайте через приложение "Дія"; Подтвердить передачу копии ID-карты/идентификационного кода — часть данных заполнится автоматически; Заполнить остальные поля, добавив необходимые документы; Подписать заявление с помощью "Дія.Підпис".

Как отследить статус заявки

После подачи заявки граждане смогут проверить, на каком этапе она находится. Для этого необходимо:

перейти на форму проверки статуса заявки на сайте;

выбрать английский язык для ввода данных;

ввести EIC-код, используя английскую раскладку клавиатуры/номер заявки.

После подключения заявитель получит уведомление и подробную инструкцию о дальнейших действиях.

Также для подключения можно обратиться в ближайшее отделение партнеров компании, взяв с собой необходимые документы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, нужно ли хранить платежки от Нафтогаза. В компании пояснили, что сейчас гражданам нет необходимости хранить бумажные квитанции за газ. В компании все расчеты надежно хранятся в электронном виде, поэтому можно перейти исключительно на цифровой формат.

Еще Новини.LIVE писали о том, какими будут цены на распределение газа с октября. Ожидается, что в следующем месяце тариф на доставку газа для населения не изменится. Цена будет фиксированной для каждого отдельного региона. Соответствующие суммы операторы ГРМ будут рассчитывать индивидуально, в зависимости от годового потребления.