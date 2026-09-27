Валютные операции в Украине: за что могут оштрафовать на 17 000 грн

Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Покупка долларов или евро у частного лица может показаться обычной сделкой между двумя людьми, однако за незаконные операции с валютными ценностями предусмотрена административная ответственность. Штраф может достигать 17 000 грн, а валюту, которая была предметом правонарушения, могут конфисковать.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Реклама

Когда покупка валюты становится нарушением

В Украине операции с иностранной валютой регулируются законодательством о валютных операциях. Закон определяет торговлю валютными ценностями как операции по их покупке, продаже или обмену. К валютным ценностям относится, в частности, иностранная валюта.

Проблема может возникнуть, когда человек договаривается о покупке или продаже валюты не через уполномоченное учреждение, а напрямую с другим лицом.

Именно такую ситуацию рассматривал Хмельницкий городской районный суд. Суд рассматривал дело о незаконном обмене валютных ценностей и разъяснил, при каких обстоятельствах покупка валюты "с рук" может стать основанием для административной ответственности.

Читайте также:

Какой штраф грозит

Ответственность за незаконную скупку, продажу или обмен валютных ценностей предусмотрена статьей 162 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Кроме того, закон предусматривает конфискацию валютных ценностей.

Для расчета административных штрафов один необлагаемый минимум составляет 17 грн. Таким образом, штраф по этой статье может составлять от 8 500 до 17 000 грн.

То есть человек, который пытается сэкономить на курсе и покупает валюту у другого лица, рискует потерять не только выгоду от такого обмена, но и часть или всю сумму, ставшую предметом правонарушения.

Какие операции охватывает эта норма

Статья 162 КУоАП касается не только покупки валюты. Она предусматривает ответственность за незаконную скупку, продажу и обмен валютных ценностей.

Также предусмотрена ответственность за незаконное использование валютных ценностей в качестве средства платежа или залога.

Поэтому вопрос заключается не в том, есть ли у человека доллары или евро, а в том, как именно проводится операция с валютными ценностями.

Как обменять валюту без риска штрафа

Чтобы не подвергаться риску привлечения к ответственности, покупку или продажу иностранной валюты следует осуществлять через учреждения, имеющие право проводить соответствующие валютные операции.

Закон предусматривает право физических лиц осуществлять валютные операции, а валютное законодательство определяет порядок работы уполномоченных учреждений. За нарушение требований валютного законодательства для физических лиц предусмотрены штрафы в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Поэтому предложение купить доллары или евро у знакомого, через объявление или у другого частного лица по более выгодному курсу не означает, что такая операция автоматически является законной.

Что стоит запомнить

Если нужно купить или продать валюту, важно обращать внимание не только на курс. Способ проведения операции также имеет значение.

За незаконные операции с валютными ценностями украинцу может грозить штраф до 17 000 грн и конфискация валюты. Поэтому потенциальная разница в курсе при неофициальном обмене может оказаться значительно меньше финансовых потерь в случае привлечения к ответственности.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что отдельные долларовые купюры могут иметь коллекционную ценность и стоить дороже номинала. На цену влияют серийный номер, звездочка, редкая серия, ошибки печати и состояние банкноты. В то же время банк или обменный пункт не обязан выплачивать надбавку за коллекционные особенности.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине медианная зарплата по отдельным профессиям в 2026 году достигнет 110 тыс. грн. В частности, руководителям отделов продаж предлагают в среднем 110 тыс. грн, а отдельным строительным специалистам — до 80 тыс. грн. При этом среди самых популярных вакансий остаются продавцы, водители, разнорабочие и грузчики.