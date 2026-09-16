Купание в Карпатах: где туристам грозит штраф до 408 грн

Озеро Синевир. Фото: УНИАН

Отдых в Карпатах может обернуться не только приятными впечатлениями, но и штрафом. Купание в высокогорных озерах на природоохранных территориях запрещено из-за особого статуса водоемов и их уязвимой экосистемы. За нарушение правил туристу может грозить штраф от 153 до 408 грн.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

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Почему в горных озерах нельзя купаться

Высокогорные озера Карпат часто расположены на территориях природно-заповедного фонда. В частности, часть таких водоемов относится к Карпатскому национальному природному парку, где действуют специальные правила охраны и использования территории.

Закон Украины "О природно-заповедном фонде Украины" предусматривает ограничение деятельности, которая может ухудшить состояние природных комплексов и снизить рекреационную ценность национального природного парка. Именно поэтому конкретные запреты зависят от статуса водоема и режима территории, на которой он расположен.

Отдельный пример — озеро Синевир. Администрация национального природного парка прямо указывает, что купаться там запрещено, поскольку водоем является водно-болотным угодьем международного значения и охраняется Рамсарской конвенцией.

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Какой штраф могут выписать туристу

За нарушение правил охраны и использования территорий и объектов природно-заповедного фонда предусмотрена административная ответственность по статье 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Для граждан штраф составляет от 9 до 24 необлагаемых минимумов доходов граждан. Для расчета административных штрафов один необлагаемый минимум составляет 17 грн, поэтому сумма составляет от 153 до 408 грн.

Для должностных лиц санкция выше — от 255 до 510 грн. Кроме того, статья предусматривает возможность конфискации орудий и средств совершения правонарушения, а также незаконно добытых природных ресурсов.

В то же время важно отметить: 153–408 грн — это не отдельный универсальный "штраф за купание в озере". Его применяют за нарушение режима природно-заповедной территории, если конкретный водоем и правила его использования подпадают под соответствующие ограничения.

Как туристы могут нанести вред озеру

Проблема не ограничивается самим купанием. Высокогорные озера имеют уязвимые экосистемы, а некоторые из них имеют ледниковое происхождение. Такие водоемы медленнее восстанавливаются после вмешательства человека.

По данным, приведенным OBOZ.UA, горные озера имеют важное значение для формирования и регулирования стока рек. Болота и мхи в таких экосистемах способны удерживать значительную часть осадков, что влияет на поверхностный и подземный сток и помогает сдерживать эрозионные процессы.

Специалист, которого цитирует издание, отмечает, что вода в высокогорных озерах слабоминерализована, а в теплый период ее температура редко превышает 10 градусов. Поэтому купание может быть опасным не только для самого водоема, но и для неподготовленного человека.

Наносить вред экосистеме может также мытье посуды, стирка вещей или использование водоема в качестве обычного места для бытовых нужд. Попадание нехарактерных для озера веществ может повлиять на его органический мир.

Что еще запрещено делать у горных озер

Туристам следует обращать внимание не только на таблички, касающиеся купания. В природоохранных территориях могут действовать отдельные правила, касающиеся установки палаток, разжигания костров, передвижения на транспорте и других видов отдыха.

Карпатский национальный природный парк призывает туристов пользоваться обозначенными маршрутами и обустроенными зонами отдыха. Разжигать огонь вне специально отведенных мест запрещено.

Не стоит также заезжать к высокогорным водоемам на автомобиле или мотоцикле там, где это запрещено. Проезд тяжелой техники может повредить растительный покров и вызвать эрозию почвы.

Поэтому перед походом туристу следует проверить статус конкретной территории и правила национального парка или другого природоохранного объекта. Если купание запрещено, лучше не рисковать даже ради нескольких минут в прохладной воде — это может обойтись как минимум в 153 грн штрафа.

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