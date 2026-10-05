Продажа лесных грибов осенью: сезонный заработок может обернуться крупным штрафом

Пожилая женщина продает сушеные грибы. Фото: УНИАН

Грибы могут принести не только сезонный заработок, но и штраф. Украинцам стоит знать, где разрешено собирать дикорастущие грибы, когда требуется лесной билет и какие правила действуют при их продаже. За отдельные нарушения сумма штрафа может достигать 34 тысяч гривен. Особенно это важно для тех, кто продает лесные дары на рынках или занимается такой деятельностью регулярно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Finteco.

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Когда грибы можно собирать без разрешения

Собирать дикорастущие грибы в государственных и коммунальных лесах для собственного потребления в целом разрешено без специального разрешения. В то же время это правило не распространяется на территории, где сбор природных ресурсов запрещен или ограничен.

В частном лесу необходимо получить согласие владельца. А если грибы заготовляют не для собственных нужд, а для коммерческой деятельности, могут понадобиться специальные документы — в частности, лесной билет.

Отдельно действуют ограничения в отношении природоохранных территорий. В заповедных зонах самовольный сбор грибов запрещен, а за нарушение могут применяться штрафы и конфискация незаконно добытых природных ресурсов.

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Статья 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за самовольный сбор грибов, ягод, орехов и других дикорастущих ресурсов на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам. Для граждан предусмотрен штраф от одного до трех необлагаемых минимумов.

Более строгое наказание предусмотрено за нарушение правил на территориях природно-заповедного фонда. В таком случае штраф для граждан может составлять от 9 до 24 необлагаемых минимумов с возможной конфискацией орудий, незаконно добытых природных ресурсов или без нее.

Также отдельно наказывается сбор видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Украины. За такие нарушения размер штрафа может достигать 50 необлагаемых минимумов, то есть норма "850 гривен за один необлагаемый минимум" не применяется: для расчета административных штрафов используется ставка 17 гривен, поэтому максимальная сумма по этой норме составляет 850 гривен. В то же время за незаконный сбор краснокнижных видов может дополнительно начисляться компенсация за причиненный природе ущерб.

Что нужно для продажи грибов

Если человек собирает грибы не только для себя, но и планирует получать от этого доход, ситуация меняется. Для коммерческой заготовки лесных ресурсов необходимо соблюдать правила специального использования лесных ресурсов и получить соответствующий лесной билет.

Продажа свежих дикорастущих грибов на агропродовольственных рынках также подчиняется отдельным требованиям. Продукция должна пройти лабораторный контроль, а продавец должен получить экспертное заключение о ее безопасности.

Домашние грибные консервы продавать на агропродовольственных рынках запрещено. То есть просто собрать грибы в лесу, принести их на рынок и выставить на продажу без соблюдения установленных требований нельзя.

Когда за продажу грибов грозит штраф в 34 тысячи гривен

Отдельный риск возникает тогда, когда продажа грибов фактически превращается в хозяйственную деятельность, но человек не регистрирует ее надлежащим образом.

Согласно статье 164 КоАП ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования может наказываться штрафом от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов — то есть от 17 до 34 тысяч гривен.

Поэтому для человека, который время от времени продает собственный излишек грибов, и для того, кто регулярно занимается их заготовкой и продажей, правовые риски могут различаться. Во втором случае важно заранее оформить деятельность и соблюдать требования к заготовке и торговле.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что грецкие орехи в Украине за год подорожали примерно вдвое. Цена очищенных орехов достигла около 400 гривен за килограмм, что заметно увеличило расходы покупателей. В то же время для владельцев ореховых садов такая ситуация означает возможность получить больший доход от урожая.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько может заработать заводчик на продаже щенков после учета основных расходов. Выручка от одного помета может составить 150–200 тысяч гривен, однако часть средств приходится тратить на ветеринарные услуги, корм, вакцинацию и документы. Поэтому перед началом любой деятельности, направленной на заработок, важно учитывать не только потенциальный доход, но и сопутствующие расходы.