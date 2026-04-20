Проверка счетчиков воды: какие действуют правила и кто обязан платить

В 2026 году в Украине действует требование осуществления поверок счетчиков для воды на предмет точности и исправности во избежание лишних расходов и конфликтов с коммунальными службами. При определенных случаях расходы за соответствующую процедуру могут полностью возлагаться на владельца устройства.

Правила проведения проверки счетчиков воды

По информации ведомства, согласно действующим правилам, периодическая поверка счетчиков воды должна происходить один раз в четыре года.

Там отмечают, что своевременная проверка приборов учета является гарантией точных данных потребленного ресурса и защиты средств их владельцев. Она позволит избежать лишних расходов и недоразумений с поставщиками.

Осуществлять поверку счетчиков воды могут исключительно уполномоченные организации. Речь идет о работе специалистов:

Научных метрологических центров, которые имеют международно признанные калибровочные и измерительные возможности; Метрологических центров и поверочных лабораторий, специально уполномоченных на осуществление такой поверки.

Если после проверки устройства оно окажется пригодным к эксплуатации, то специалисты подтвердят это оттиском поверочного клейма. В итоге владельцу счетчика предоставят свидетельство установленной формы.

Кто должен платить за поверку счетчиков в 2026 году

Согласно нормам, проведение поверки должно происходить за средства владельца устройства, однако, если в договоре с поставщиком не указано иное. В связи с этим:

В случае заключения индивидуального договора о водоснабжении — расходы будет нести потребитель;

В случае отсутствия у совладельцев многоквартирного дома индивидуальных договоров, а владельцем является водоканал/управитель дома, то поверку должен обеспечить исполнитель услуги.

