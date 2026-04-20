Главная Финансы Поверка счетчиков воды: кто должен платить в 2026 году

Поверка счетчиков воды: кто должен платить в 2026 году

Дата публикации 20 апреля 2026 08:50
Проверка счетчиков воды: какие действуют правила и кто обязан платить
Прибор учета. Фото: Киеввоодоканал

В 2026 году в Украине действует требование осуществления поверок счетчиков для воды на предмет точности и исправности во избежание лишних расходов и конфликтов с коммунальными службами. При определенных случаях расходы за соответствующую процедуру могут полностью возлагаться на владельца устройства.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Правила проведения проверки счетчиков воды

По информации ведомства, согласно действующим правилам, периодическая поверка счетчиков воды должна происходить один раз в четыре года.

Там отмечают, что своевременная проверка приборов учета является гарантией точных данных потребленного ресурса и защиты средств их владельцев. Она позволит избежать лишних расходов и недоразумений с поставщиками.

Осуществлять поверку счетчиков воды могут исключительно уполномоченные организации. Речь идет о работе специалистов:

Читайте также:
  1. Научных метрологических центров, которые имеют международно признанные калибровочные и измерительные возможности;
  2. Метрологических центров и поверочных лабораторий, специально уполномоченных на осуществление такой поверки.

Если после проверки устройства оно окажется пригодным к эксплуатации, то специалисты подтвердят это оттиском поверочного клейма. В итоге владельцу счетчика предоставят свидетельство установленной формы.

Кто должен платить за поверку счетчиков в 2026 году

Согласно нормам, проведение поверки должно происходить за средства владельца устройства, однако, если в договоре с поставщиком не указано иное. В связи с этим:

  • В случае заключения индивидуального договора о водоснабжении — расходы будет нести потребитель;
  • В случае отсутствия у совладельцев многоквартирного дома индивидуальных договоров, а владельцем является водоканал/управитель дома, то поверку должен обеспечить исполнитель услуги.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
