Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Экономия до 3 тыс. грн: Нафтогаз объяснил, как платить меньше за газ

Экономия до 3 тыс. грн: Нафтогаз объяснил, как платить меньше за газ

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 08:50
Подсчеты на калькуляторе и платежки. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рекомендуют гражданам оплачивать счета за газовую коммуналку картой "Национального кэшбэка". Речь идет о возможности расчета сэкономленными средствами от покупки товаров украинских производителей.

Об этом сообщает пресс-центр ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.

Что надо знать о расчете за газ картой "Нацкэшбэк"

По информации компании, оплата счетов за газовую коммуналку картой "Национального кэшбэка" позволит это делать быстро и удобно. Также там предупредили о новых условиях госпрограммы.

Весной украинцам предусмотрена возможность получить максимальную сумму национального кэшбэка в 3 000 грн по новым правилам.

Согласно изменениям, теперь начисляется вместо прежних 10% кэшбэка — 5% или 15%. Новые ставки зависят от категории товаров.

Как оплатить газ кэшбэк-средствами

Для участия в программе и накопления кэшбэка нужно выполнить несколько шагов. В частности:

  1. Оформить специальную карту (виртуальную в банковском приложении/физическую в отделении);
  2. Определить карту(ы) для расчетов за покупки;
  3. Покупать украинские товары, получать кэшбэк на спецсчета;
  4. Использовать кэшбэк для оплаты коммунуслуг.

Чтобы оплатить газ кэшбэком, необходимо:

  • авторизоваться в кабинете потребителя на сайте/приложении поставщика газа;
  • выбрать опцию оплаты "Нацкэшбэк";
  • подтвердить списание кэшбэк-средств со спецсчета.

Делать расчеты надо до 25 числа ежемесячно через такие цифровые сервисы:

Ранее сообщалось, что в апреле некоторые клиенты Газсети получат третью квитанцию за газ. Речь идет о необходимости расчета за предоставленную услугу по техобслуживанию газовых сетей домов.

Также рассказывали, что клиентам Нафтогаза необходимо осуществлять оплату природного газа по новым реквизитам. В газоснабжающей компании уточнили, что данные обновятся автоматически.

Частые вопросы

Когда надо передавать данные со счетчика газа

Клиенты газораспределительных сетей должны передавать данные счетчиков в период с 28 по 5 число ежемесячно, что позволит вести точный учет голубого топлива и даст гарантию корректности начислений.

Для других операторов распределения газа украинцы должны передавать данные до 5 числа ежемесячно.

Зачем клиентов Нафтогаза просят обновлять данные

Обновление данных является требованием Нафтогаза для обеспечения бесперебойности предоставления услуг, что поможет избежать риска использования данных другими лицами и обеспечит корректность расчетов.

Важно сообщать об изменениях в персональных данных. В частности, это необходимо делать в случае изменения контактного номера телефона, паспортных данных, если было куплено или унаследовано жилье, изменился электронный адрес.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ газ деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации