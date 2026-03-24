Экономия до 3 тыс. грн: Нафтогаз объяснил, как платить меньше за газ
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рекомендуют гражданам оплачивать счета за газовую коммуналку картой "Национального кэшбэка". Речь идет о возможности расчета сэкономленными средствами от покупки товаров украинских производителей.
Об этом сообщает пресс-центр ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.
Что надо знать о расчете за газ картой "Нацкэшбэк"
По информации компании, оплата счетов за газовую коммуналку картой "Национального кэшбэка" позволит это делать быстро и удобно. Также там предупредили о новых условиях госпрограммы.
Весной украинцам предусмотрена возможность получить максимальную сумму национального кэшбэка в 3 000 грн по новым правилам.
Согласно изменениям, теперь начисляется вместо прежних 10% кэшбэка — 5% или 15%. Новые ставки зависят от категории товаров.
Как оплатить газ кэшбэк-средствами
Для участия в программе и накопления кэшбэка нужно выполнить несколько шагов. В частности:
- Оформить специальную карту (виртуальную в банковском приложении/физическую в отделении);
- Определить карту(ы) для расчетов за покупки;
- Покупать украинские товары, получать кэшбэк на спецсчета;
- Использовать кэшбэк для оплаты коммунуслуг.
Чтобы оплатить газ кэшбэком, необходимо:
- авторизоваться в кабинете потребителя на сайте/приложении поставщика газа;
- выбрать опцию оплаты "Нацкэшбэк";
- подтвердить списание кэшбэк-средств со спецсчета.
Делать расчеты надо до 25 числа ежемесячно через такие цифровые сервисы:
Ранее сообщалось, что в апреле некоторые клиенты Газсети получат третью квитанцию за газ. Речь идет о необходимости расчета за предоставленную услугу по техобслуживанию газовых сетей домов.
Также рассказывали, что клиентам Нафтогаза необходимо осуществлять оплату природного газа по новым реквизитам. В газоснабжающей компании уточнили, что данные обновятся автоматически.
Частые вопросы
Когда надо передавать данные со счетчика газа
Клиенты газораспределительных сетей должны передавать данные счетчиков в период с 28 по 5 число ежемесячно, что позволит вести точный учет голубого топлива и даст гарантию корректности начислений.
Для других операторов распределения газа украинцы должны передавать данные до 5 числа ежемесячно.
Зачем клиентов Нафтогаза просят обновлять данные
Обновление данных является требованием Нафтогаза для обеспечения бесперебойности предоставления услуг, что поможет избежать риска использования данных другими лицами и обеспечит корректность расчетов.
Важно сообщать об изменениях в персональных данных. В частности, это необходимо делать в случае изменения контактного номера телефона, паспортных данных, если было куплено или унаследовано жилье, изменился электронный адрес.
