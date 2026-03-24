Экономия до 3 тыс. грн: Нафтогаз объяснил, как платить меньше за газ

Подсчеты на калькуляторе и платежки.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рекомендуют гражданам оплачивать счета за газовую коммуналку картой "Национального кэшбэка". Речь идет о возможности расчета сэкономленными средствами от покупки товаров украинских производителей.

Об этом сообщает пресс-центр ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Что надо знать о расчете за газ картой "Нацкэшбэк"

По информации компании, оплата счетов за газовую коммуналку картой "Национального кэшбэка" позволит это делать быстро и удобно. Также там предупредили о новых условиях госпрограммы.

Весной украинцам предусмотрена возможность получить максимальную сумму национального кэшбэка в 3 000 грн по новым правилам.

Согласно изменениям, теперь начисляется вместо прежних 10% кэшбэка — 5% или 15%. Новые ставки зависят от категории товаров.

Как оплатить газ кэшбэк-средствами

Для участия в программе и накопления кэшбэка нужно выполнить несколько шагов. В частности:

Оформить специальную карту (виртуальную в банковском приложении/физическую в отделении); Определить карту(ы) для расчетов за покупки; Покупать украинские товары, получать кэшбэк на спецсчета; Использовать кэшбэк для оплаты коммунуслуг.

Чтобы оплатить газ кэшбэком, необходимо:

авторизоваться в кабинете потребителя на сайте/приложении поставщика газа;

выбрать опцию оплаты "Нацкэшбэк";

подтвердить списание кэшбэк-средств со спецсчета.

Делать расчеты надо до 25 числа ежемесячно через такие цифровые сервисы:

мобильное приложение "Куб";

личный кабинет;

сайт Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что в апреле некоторые клиенты Газсети получат третью квитанцию за газ. Речь идет о необходимости расчета за предоставленную услугу по техобслуживанию газовых сетей домов.

Также рассказывали, что клиентам Нафтогаза необходимо осуществлять оплату природного газа по новым реквизитам. В газоснабжающей компании уточнили, что данные обновятся автоматически.

Частые вопросы

Когда надо передавать данные со счетчика газа

Клиенты газораспределительных сетей должны передавать данные счетчиков в период с 28 по 5 число ежемесячно, что позволит вести точный учет голубого топлива и даст гарантию корректности начислений.

Для других операторов распределения газа украинцы должны передавать данные до 5 числа ежемесячно.

Зачем клиентов Нафтогаза просят обновлять данные

Обновление данных является требованием Нафтогаза для обеспечения бесперебойности предоставления услуг, что поможет избежать риска использования данных другими лицами и обеспечит корректность расчетов.

Важно сообщать об изменениях в персональных данных. В частности, это необходимо делать в случае изменения контактного номера телефона, паспортных данных, если было куплено или унаследовано жилье, изменился электронный адрес.