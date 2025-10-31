Зарплаты на госслужбе в Украине выросли — анализ реформы оплаты труда

Подсчет бухгалтера в офисе. Фото: Freepik

В Украине фиксируют рост среднемесячной заработной платы работников государственной службы на фоне проведенной реформы в оплате труда. Несмотря на это, система не стала более справедливой и эффективной.

Об этом говорится в полученном анализе Счетной палаты.

Анализ ситуации с зарплатами госслужащих

Долгое время оплата труда в органах госвласти была существенно ниже аналогичных должностей в частном секторе. Доходы заметно отличались даже на одинаковых должностях и функциях в разных органах власти. Это негативно влияло на удержание квалифицированных кадров, которые переходили в бизнес, что ослабляло госслужбу как систему.

Реформирование вопроса оплаты труда госслужащих, которое стартовало в 2016 году и было одним из условий приближения системы госуправления к стандартам Европейского Союза (ЕС), должно было изменить соответствующую ситуацию. С 2024 года установили единый подход в определении должностных окладов на основе классификации должностей. Однако аудит свидетельствует, что реформа происходила непоследовательно, с отсутствием контроля и надлежащей координации между органами исполнительной власти.

Как отмечается, специалисты Счетной палаты опросили около 34,9 тыс. работников госслужбы из 114 органов власти. Исследование показало, что в прошлом году средняя зарплата выросла на 43%, однако 78,6% должностных лиц заявили, что вознаграждение за профессиональное выполнение обязанностей и инициативность не дотягивает до должного уровня.

Только 21% опрошенных заявили, что введенная система оплаты труда стала более прозрачной, 72,4% — не почувствовали особых изменений.

Почти половина государственных служащих назвала причиной увольнения критически низкую оплату труда.

"В итоге проведенной реформы система оплаты труда на государственной службе не стала более справедливой, прозрачной или стимулирующей. Ожидаемый эффект — повышение мотивации, прозрачности и конкурентоспособности государственной службы — не достигнут", — говорится в сообщении Счетной палаты.

Что изменила реформа оплаты труда

В основном реформа предусматривала введение классификации должностей по уровням и юрисдикциям. Изменилась сама структура оплаты труда.

В частности, должностной оклад стал ключевой составляющей. Достигли соотношения 81,7% уровня постоянной части к 18,3% вариативной. Уменьшилась надбавка за выслугу лет на 20% — до 30%.

Также на уровень премии установили ограничения. Теперь они не могут превышать:

30% от оклада по должности за фактически отработанный срок за месяц (для месячных премий);

90% от оклада за отработанный срок за квартал (для квартальных премий);

30% от заработной платы за год (для общего размера годовых премий).

