Зарплата достигла 366 тыс. грн — сколько зарабатывают чиновники в Украине во время войны

В Украине самую высокую заработную плату среди руководителей государственных органов выплачивают в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Министерстве национального единства и Фонде государственного имущества. Среди региональных администраций больше всего платят за работу чиновникам в Херсонской области.

Такие данные обнародовала пресс-служба Министерства финансов.

Зарплаты топ-чиновников в 2025 году

Согласно данным ведомства, в августе текущего года средняя заработная плата государственных служащих составляла 61,6 тыс. грн, тогда как средние доходы по стране не превышали 19,8 тыс. грн.

Год назад показатель был на уровне 55,8 тыс. грн. Таким образом, размер заработной платы повысился на 8,6%. Тогда как уровень инфляции в стране за тот же период составлял 13,2%.

Как отмечают в министерстве, по состоянию на август насчитывалось 495 руководителей госорганов, которым в среднем платили по 131,2 тыс. грн.

Топ-чиновники с наибольшими доходами за месяц работают:

в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции — 366,6 тыс. грн;

в Министерстве национального единства — 289 тыс. грн;

в Фонде госимущества — 284,6 тыс. грн;

в Нацагентстве по управлению активами — 255,9 тыс. грн;

в Счетной палате — 209 тыс. грн;

в Антимонопольном комитете — 201,8 тыс. грн.

Доходы топ-чиновников. Источник: Минфин

Где самые высокие средние зарплаты чиновников

По данным Минфина, в центральных органах власти насчитывалось 22,9 тыс. работников. Лидируют по среднему уровню оплаты труда такие ведомства:

в Антимонопольном комитете — более 97 тыс. грн;

в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции — около 97 тыс. грн;

в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг — более 94 тыс. грн;

в Государственной таможенной службе — около 90 тыс. грн;

в Фонде госимущества — почти 90 тыс. грн;

в Аппарате Верховной Рады — более 85 тыс. грн;

в Секретариате Кабинета министров — почти 82 тыс. грн.

Самый высокий средний доход чиновников. Источник: Минфин

Среди областных администраций больше всего платят в Херсонской ОГА. Там в среднем доход чиновников составляет 99,8 тыс. грн, а руководства — 257,4 тыс. грн.

Доходы чиновников в администрациях. Источник: Минфин



