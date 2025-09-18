Выплаты в 10,8 тыс. грн — кто еще сможет подать заявки на помощь от UNHCR

Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

Жители еще одного украинского города смогут присоединиться к программе многоцелевой денежной помощи от UNHCR Ukraine. В ее рамках предусмотрена выплата на каждого члена семьи в размере 10,8 тыс. грн при условии соответствия определенным критериям.

Об этом информирует пресс-служба UNHCR Ukraine в Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Где будет доступна денежная помощь от UNHCR Ukraine

Согласно сообщению, воспользоваться возможностью подать заявки на программу по финансовой помощи смогут жители города Александрия Кировоградской области. Выплаты предусмотрены для таких категорий граждан:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при условии, что перемещение по стране не превышает шесть месяцев;

беженцев, прибывших из-за границы домой после вынужденного выезда, спровоцированного агрессией РФ.

Одним из важных условий в праве на выплаты является финансовое состояние заявителя: доход на одного человека в семье не должен превышать 5,4 тыс. грн/месяц.

Первоначально выплаты предусмотрены для граждан, которые имеют один из следующих критериев уязвимости:

неполная семья воспитывает несовершеннолетних детей или имеет лиц пожилого возраста от 55 лет (речь идет об одиноких отцах или матерях);

в домохозяйство входят только граждане пожилого возраста (от 55 лет);

в семье пожилые люди занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;

домохозяйство имеет лиц с инвалидностью/тяжелыми болезнями, которые требуют ухода.

Тем, кто получал ранее помощь в размере 2,22 тыс. грн от другого агентства или гуманитарной организации ООН, могут отказать в выплате финпомощи от UNHCR, добавляют организаторы.

Как получить финпомощь в Александрии

Получить финансовую помощь в городе Александрия можно будет, записавшись в очередь 19 сентября (пятница) с 10:00 до 16:00 по адресу ул. Почтовая, 9.

"Друзья! Команда БФ "Право на защиту" продолжит работу в Александрийской громаде на этой неделе. Ждем на регистрацию ВПЛ, прибывших в Александрийскую громаду в течение последних 6-ти месяцев, в том числе самостоятельно эвакуированные", — говорится в сообщении.

Также при себе нужно будет иметь следующие документы на каждого члена семьи, претендующего на выплаты:

паспорт/другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справку переселенца;

карту банка заявителя;

свидетельство о рождении (для детей);

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;

удостоверение/медицинские справки для лиц, имеющих инвалидность.

Для уточнения информации можно обратиться по следующим контактам:

горячая линия: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00-15:00);

е-почта: unhcrukraine@donbassos.org.

Ранее мы писали, кому из переселенцев станет доступна новая инициатива в виде выплат в 8 тыс. грн. Средства предусмотрены для покупки твердого топлива.

Также мы рассказывали, что жители одного из регионов получат денежную помощь на покупку твердого топлива. Домохозяйства будут иметь право на почти 20 тыс. грн.