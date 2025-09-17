Выплаты в Украине — где ВПЛ предоставят гранты до 3 тыс. долларов

Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

В одном из украинских городов продолжается набор на образовательную программу, участники которой смогут получить денежную помощь и практические инструменты для перезапуска и развития собственного бизнеса. В ее рамках предоставят до 3 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-центр благотворительного фонда "Право на защиту".

Кто сможет получить до 3 тыс. долларов помощи

Речь идет о программе "Право на бизнес: курс для предпринимателей", призванную способствовать экономической состоятельности граждан, нормальную жизнь которых нарушила война. Ее реализуют в Виннице и области и ориентирована на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и пострадавших от агрессии РФ.

Соответствующий курс поможет предпринимателям начать, восстановить или расширить собственную бизнес-деятельность.

Среди тем учебного курса:

создание бизнес-модели как фундамента успеха дела;

развитие бренда без большого бюджета;

финансовая модель бизнеса;

управление рисками;

сервис, клиентоориентированность.

К участию в программе допустят граждан, которые относятся к уязвимым категориям. В частности:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

матерей/отцов, которые сами воспитывают детей;

лиц с инвалидностью;

малообеспеченных семей с детьми;

многодетных семей (от трех детей до 18 лет);

семей, где есть дети с инвалидностью;

женщин, которые возглавляют домохозяйства.

Как зарегистрироваться в программе и другие нюансы

Для того, чтобы стать участником программы с возможностью получить грант, необходимо заполнить специальную анкету. Регистрация желающих продлится до 21 сентября (включительно).

Начнутся занятия в конце октября 2025 года и продлятся два месяца, один раз в неделю в выходной день в формате группового обучения в Виннице.

"Со всеми участниками, чья анкета проходит технический отбор будут связываться по указанному ими номеру телефона в течение 1-2 недель после завершения регистраций. Окончательный ответ относительно участия в учебном курсе будет предоставлен всем", — говорится в сообщении.

