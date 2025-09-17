Видео
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Главная Финансы Денежная помощь для ВПЛ — где доступны гранты до 3 тыс. долларов

Денежная помощь для ВПЛ — где доступны гранты до 3 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 13:00
Выплаты в Украине — где ВПЛ предоставят гранты до 3 тыс. долларов
Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

В одном из украинских городов продолжается набор на образовательную программу, участники которой смогут получить денежную помощь и практические инструменты для перезапуска и развития собственного бизнеса. В ее рамках предоставят до 3 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-центр благотворительного фонда "Право на защиту".

Реклама
Читайте также:

Кто сможет получить до 3 тыс. долларов помощи

Речь идет о программе "Право на бизнес: курс для предпринимателей", призванную способствовать экономической состоятельности граждан, нормальную жизнь которых нарушила война. Ее реализуют в Виннице и области и ориентирована на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и пострадавших от агрессии РФ.

Соответствующий курс поможет предпринимателям начать, восстановить или расширить собственную бизнес-деятельность.

Среди тем учебного курса:

  • создание бизнес-модели как фундамента успеха дела;
  • развитие бренда без большого бюджета;
  • финансовая модель бизнеса;
  • управление рисками;
  • сервис, клиентоориентированность.

К участию в программе допустят граждан, которые относятся к уязвимым категориям. В частности:

  • внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • матерей/отцов, которые сами воспитывают детей;
  • лиц с инвалидностью;
  • малообеспеченных семей с детьми;
  • многодетных семей (от трех детей до 18 лет);
  • семей, где есть дети с инвалидностью;
  • женщин, которые возглавляют домохозяйства.

Как зарегистрироваться в программе и другие нюансы

Для того, чтобы стать участником программы с возможностью получить грант, необходимо заполнить специальную анкету. Регистрация желающих продлится до 21 сентября (включительно).

Начнутся занятия в конце октября 2025 года и продлятся два месяца, один раз в неделю в выходной день в формате группового обучения в Виннице.

"Со всеми участниками, чья анкета проходит технический отбор будут связываться по указанному ими номеру телефона в течение 1-2 недель после завершения регистраций. Окончательный ответ относительно участия в учебном курсе будет предоставлен всем", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Госспецсвязи предупредили украинцев о мошенниках, которые приглашают принять участие в программе предоставления международной помощи. Там рассказали, как работают такие мошеннические схемы.

Также мы сообщали, что осенью в трех регионах доступна программа для поддержки селян. В ее рамках можно будет получить 41 тыс. грн.

