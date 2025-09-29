Денежное обеспечение с 1 октября — кто из военных получит премии и вознаграждения

Украинские военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Во время войны денежное обеспечение в украинской армии начисляется по особым правилам, благодаря чему основную часть выплат некоторых бойцов составляет не должностной оклад, а именно одноразовые вознаграждения и премии. Известно, на какие выплаты смогут рассчитывать военнослужащие с 1 октября 2025 года.

Порядок начисления выплат прописан в приказе Министерства обороны № 260.

Какие вознаграждения предусмотрены для военных с 1 октября

Правила начисления выплат военным отличаются от обычных зарплат работников, поскольку им могут назначать дополнительно надбавки на жилье и прожиточные, разовое вознаграждение и премии, в зависимости от выполнения видов боевых задач в определенных местах защиты Родины.

Денежное обеспечение военнослужащих является совокупностью гарантированных госвыплат, предоставляемых за выполнение различных обязанностей. Они состоят:

из ежемесячных основных видов выплат (в частности, должностного оклада);

из ежемесячных дополнительных видов выплат (надбавки, доплаты);

одноразовых вознаграждений, материальной поддержки и премий.

Минимальная сумма заработной платы не может быть ниже около 20 тыс. грн.

Согласно порядку выплат денежного обеспечения в ВСУ, в октябре некоторым военнослужащим, которые выполняют особые задачи, предоставят дополнительные вознаграждения к окладу. Они призваны стимулировать и поддерживать военных, которые выполняют задачи с повышенным риском.

Дополнительные вознаграждения военнослужащим по постановлению №168 предусмотрены при следующих условиях:

30 тыс. грн — за выполнение боевых (специальных) задач согласно боевому приказу (распоряжению). 50 тыс. грн — за выполнение боевых (специальных) задач в составе органа военного управления/штаба группировки войск (сил)/штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно/в составе командования и штаба части (сводного подразделения) (в частности, вне районов горячих точек). 100 тыс. грн — за участие в боевых действиях/осуществлении мероприятий для обеспечения обороны страны, защиты безопасности граждан и интересов страны из-за военной агрессии РФ против Украины.

Также военные имеют право на единовременное вознаграждение в размере 70 тыс. гривен. Его начислят за каждые 30 дней выполнения боевых/специальных задач.

Правила начисления премий военным

Премии также начисляют военнослужащим по определенным правилам. Важно отличать такие выплаты от других вознаграждений и доплат.

Размер премии не может быть меньше 10% от оклада. Тогда как должностной оклад зависит от воинского звания.

Ее должны выплачивать ежемесячно и могут существенно урезать при определенных условиях, ведь предоставляют с учетом:

соблюдения бойцом воинской дисциплины;

отсутствия дисциплинарных взысканий;

личных показателей выполнения служебных обязанностей.

Сократить размер премии могут в случае:

вынесения выговора от командира — на 10% от ее размера;

при условии строгого выговора — на 20%;

в случае наложения двух выговоров — на 40%;

при наличии трех выговоров — на 50%.

Напомним, в Третьем армейском корпусе высказались относительно возможных единовременных выплат в случае заключения контракта на службу в ВСУ. Там выразили убеждение, что это может стать эффективной мотивацией для украинцев.

Ранее мы рассказывали, какие выплаты предусмотрены для военных при увольнении со службы. Соответствующий вопрос регулирует закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".