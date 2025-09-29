Денежное обеспечение с 1 октября — кто из военных получит премии и вознаграждения

Военная зарплата в октябре — кто получит премии и вознаграждения
Во время войны денежное обеспечение в украинской армии начисляется по особым правилам, благодаря чему основную часть выплат некоторых бойцов составляет не должностной оклад, а именно одноразовые вознаграждения и премии. Известно, на какие выплаты смогут рассчитывать военнослужащие с 1 октября 2025 года.
Порядок начисления выплат прописан в приказе Министерства обороны № 260.
Какие вознаграждения предусмотрены для военных с 1 октября
Правила начисления выплат военным отличаются от обычных зарплат работников, поскольку им могут назначать дополнительно надбавки на жилье и прожиточные, разовое вознаграждение и премии, в зависимости от выполнения видов боевых задач в определенных местах защиты Родины.
Денежное обеспечение военнослужащих является совокупностью гарантированных госвыплат, предоставляемых за выполнение различных обязанностей. Они состоят:
- из ежемесячных основных видов выплат (в частности, должностного оклада);
- из ежемесячных дополнительных видов выплат (надбавки, доплаты);
- одноразовых вознаграждений, материальной поддержки и премий.
Минимальная сумма заработной платы не может быть ниже около 20 тыс. грн.
Согласно порядку выплат денежного обеспечения в ВСУ, в октябре некоторым военнослужащим, которые выполняют особые задачи, предоставят дополнительные вознаграждения к окладу. Они призваны стимулировать и поддерживать военных, которые выполняют задачи с повышенным риском.
Дополнительные вознаграждения военнослужащим по постановлению №168 предусмотрены при следующих условиях:
- 30 тыс. грн — за выполнение боевых (специальных) задач согласно боевому приказу (распоряжению).
- 50 тыс. грн — за выполнение боевых (специальных) задач в составе органа военного управления/штаба группировки войск (сил)/штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно/в составе командования и штаба части (сводного подразделения) (в частности, вне районов горячих точек).
- 100 тыс. грн — за участие в боевых действиях/осуществлении мероприятий для обеспечения обороны страны, защиты безопасности граждан и интересов страны из-за военной агрессии РФ против Украины.
Также военные имеют право на единовременное вознаграждение в размере 70 тыс. гривен. Его начислят за каждые 30 дней выполнения боевых/специальных задач.
Правила начисления премий военным
Премии также начисляют военнослужащим по определенным правилам. Важно отличать такие выплаты от других вознаграждений и доплат.
Размер премии не может быть меньше 10% от оклада. Тогда как должностной оклад зависит от воинского звания.
Ее должны выплачивать ежемесячно и могут существенно урезать при определенных условиях, ведь предоставляют с учетом:
- соблюдения бойцом воинской дисциплины;
- отсутствия дисциплинарных взысканий;
- личных показателей выполнения служебных обязанностей.
Сократить размер премии могут в случае:
- вынесения выговора от командира — на 10% от ее размера;
- при условии строгого выговора — на 20%;
- в случае наложения двух выговоров — на 40%;
- при наличии трех выговоров — на 50%.
