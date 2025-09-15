Денежное обеспечение в ВСУ в октябре — ждать ли индексации выплат

Оператор дронов в поле. Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В октябре 2025 года денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины будет отличаться в зависимости от должностных окладов, доплат, надбавок и премий. Также известно, какова будет индексация выплат военным в следующем месяце.

Вопрос выплат в ВСУ прописан в законе №2011-XII.

Реклама

Читайте также:

Денежное обеспечение в ВСУ в октябре

В украинской армии минимальный уровень выплаты составляет 20,13 тыс. грн, а максимальный напрямую зависит от особенностей военной службы, рода войск, личного вклада и показателей каждого конкретного военнослужащего. А также:

занимаемой должности;

воинского звания;

продолжительности и интенсивности службы.

В октябре части военных предоставят единовременную выплату в 30 тыс. грн за боевые задачи вне зон боевых действий. Тем, кто несет службу в "горячих точках" на востоке Украины, на оккупированных или территориях противника предусмотрены вознаграждения в размере от 50 до 100 тыс. грн.

Также некоторым начислят выплаты за уничтоженную вражескую технику. В частности, ликвидация корабля первого ранга предусматривает вознаграждение в размере более 240 тыс. грн, второго ранга — более 180 тыс. грн, третьего ранга — более 122 тыс. грн, четвертого ранга — почти 100 тыс. грн. За уничтожение автомобиля противника выплачивают по 12 тыс. грн.

Предусмотрены премии для военных, учитывая дисциплину, дисциплинарные взыскания, уровень выполнения обязанностей по службе. Также ожидаются доплаты за научные степени и звания военным.

Ждать ли индексации выплат в октябре

Кроме того, в октябре предусмотрена для военных индексация зарплат. По правилам, в Украине индексация выплат предусматривается при условии превышения индекса потребительских цен, исчисляемого нарастающим итогом, порогового уровня индексации в 103%.

Согласно обнародованному Государственной службой статистки индексу инфляции за август 2025 года, показатель равен минус 0,2%. Он определит уровень индексации зарплаты в октябре в зависимости от того, какие базовые месяцы были взяты для осуществления расчета.

В этом году индексацию обнулили, а базовым месяцем в стране рекомендовали определить январь, а не декабрь, как было раньше. Впервые возможность провести индексацию выпала в июле благодаря индексу инфляции: на 133 грн для тех, кто базовым для расчета взял январь, и 105 грн — для кого базовым месяцем является февраль.

В дальнейшем в августе и сентябре показатели индексации не изменились. Аналогичная ситуация по осовремениванию выплат ожидается и в октябре — индексация останется на уровне 133 грн и 105 грн.

Ранее мы писали, когда начинают начислять денежное обеспечение военнослужащим. Согласно правилам, финансирование стартует со дня мобилизации.

Также мы рассказывали о порядке оформления пенсии по инвалидности военным и размерах выплат. Также уточнили, как именно продолжают выплаты после переоценки.