Выплаты военнослужащим - в ВР рассказали, будут ли задержки

В бюджете пока недостаточно средств для выплаты денежного обеспечения военным. В Верховной Раде надеются убедить партнеров в необходимости финансирования ВСУ. Однако задержек в выплатах защитникам не будет.

Об этом заявила председатель бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в интервью "РБК-Украина".

Отмечается, что в бюджете 2025 года не хватает 300 млрд гривен для обеспечения военных. Сейчас правительство пытается вести переговоры, чтобы часть денег, которую выделяет ЕС, можно было направить на эти нужды.

"Финальную сумму сейчас подбивает Минфин. Сейчас есть верифицированная существенная потребность Министерства обороны и есть гораздо меньшие потребности Национальной гвардии, ГУР, СБУ и других силовых ведомств. Эти потребности надо объединить. Министерство финансов и правительство выйдут с проектом изменений в государственный бюджет в первых числах октября", — отметила Пидласа.

Она добавила, что это станет возможным тогда, когда Еврокомиссия окончательно согласует возможность использования 6 млрд евро ERA Loans (проценты от замороженных активов. — Ред.) на операционные военные нужды.

Почему возник дефицит средств на выплаты военным

Глава комитета ВР объяснила, что дополнительная потребность в деньгах начала накапливаться с начала года. Потому что, во-первых, была нехватка оружия от партнеров, которое Украине приходилось покупать за собственные средства. Поэтому правительство тратило ресурс, который был запланирован для денежного обеспечения военных, оставляя непокрытыми будущие периоды.

Второй причиной Пидласа назвала необходимость в социальном обеспечении военнослужащих и их семей.

"Когда мы принимали изменения в бюджет в июле, было понятно, что до конца года денег не хватит. Но тогда не было ресурса. Правительство и так дотянуло доходы до максимума, а дальше было уже невозможно", — подчеркнула она.

По словам Пидласой, уже достаточно давно и на разных уровнях ведутся переговоры с партнерами о возможности использования европейской помощи на нужды обороны. Но, по ее мнению, самым большим катализатором к тому, что это решение может быть принято сейчас, является то, что Украина достигла предела своего собственного ресурса, который можно использовать на оборону.

Председатель бюджетного Комитета ВР подчеркнула, что этот вопрос необходимо решить максимально быстро, ведь с 1 ноября средств на зарплаты военным будет недостаточно.

В то же время относительно того, может ли возникнуть временный разрыв в возможностях выплачивать зарплату военным, Пидласа подчеркнула, что ВР не допустит такой ситуации.

До получения разрешения Еврокомиссии на использование 6 млрд евро предоставленных ЕС по программе ERA Loans на операционные военные нужды, правительство привлечет деньги от размещения облигаций внутренних государственных займов для того, чтобы избежать задержек в выплатах военным.

