Главная Финансы Денежная помощь от UNHCR — кто и где может получить 10,8 тыс. грн

Денежная помощь от UNHCR — кто и где может получить 10,8 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 08:00
Выплаты для уязвимых групп украинцев — где доступна помощь от UNHCR Ukraine
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

UNHCR Ukraine, представляющая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине, принимает заявки от граждан на многоцелевую денежную помощь в сентябре 2025 года. Размер выплат составляет 10,8 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении UNHCR Ukraine.

Читайте также:

Подробнее о программе помощи от UNHCR Ukraine

UNHCR Ukraine во время полномасштабной войны предоставляет приоритет в помощи для внутренне перемещенных лиц, которые либо не имеют возможности вернуться в собственные дома, либо имеют финансовые проблемы, вернувшись домой после вынужденного перемещения во время войны.

Работает программа в наиболее пострадавших областях. В сентябре помощь оказывают жителям Сумской области. В частности, на 9 сентября могут записаться на помощь жители г. Ахтырка. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям, в частности, иметь одну из категорий уязвимостей.

Каждому члену семьи заявителя предоставят финансовую помощь в размере 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн/3 месяца).

Подать заявку на выплаты смогут те граждане, которые ранее не получали подобную поддержку от благотворительных фондов за последние три месяца при условиях:

  1. Внутренне перемещенные лица оставили дома или вернулись на прежний адрес после вынужденного перемещения не более чем полгода назад.
  2. Беженцы вернулись из-за границы после выезда в начале полномасштабной войны.

Приоритетное право на выплаты будут иметь такие уязвимые категории граждан:

  • неполная семья (где есть один отец/мать/опекун), дети до 18 лет или лица пожилого возраста;
  • в домохозяйстве есть только граждане старшего возраста (больше 55 лет);
  • семью возглавляет лицо пожилого возраста и воспитывает малолетних детей;
  • семья заявителя имеет лиц с инвалидностью или тяжелыми болезнями.

Одно из условий — плохое финансовое состояние претендентов на выплаты: размер дохода на одного человека в семье не может превышать сумму 5,4 тыс. грн ежемесячно.

Как зарегистрироваться на международную денежную помощь

По данным организации, граждане, которые подпадают под описанные требования, могут записаться в очередь на получение финпомощи в городе Ахтырка только по предварительной записи, живой очереди нет.

"Открыта запись в очередь для приема в г. Ахтырка на 9 сентября 2025 (вторник), регистрация происходит по номеру телефона 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Украине малый бизнес получит финансовую поддержку. По программе, граждане получат гранты на развитие деятельности.

Также мы рассказывали о проекте помощи для уязвимых групп граждан. Он предусматривает предоставление финансовой помощи на оплату коммунальных услуг.

выплаты финансовая помощь материальная помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
