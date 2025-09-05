Выплаты от WFP — кто сможет получить гранты до 5 тыс. долларов осенью

Денежная помощь от WFP — кому доступны гранты до 5 тыс. долларов
Некоторые украинцы могут получить от Всемирной продовольственной программы ООН (UN WFP) гранты до 5 тыс. долларов на начало, расширение или восстановление сельскохозяйственной деятельности. Регистрация в программе будет доступна до 21 сентября 2025 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленодольской городской территориальной громады.
Подробнее о грантовой программе на бизнес
Как отмечается, речь идет о реализации грантовой и учебной программы для Зеленодольской и других громад Днепропетровской области. Она стала возможной благодаря Всемирной продовольственной программе ООН (UN WFP) и общественной организации "Южная стратегия развития" (ПСР).
Принять участие в программе могут жители Зеленодольской громады, которые выращивают, производят или продают продукты питания.
В рамках проекта граждане смогут получить гранты до 5 тыс. долларов на начало, расширение или возобновление деятельности.
Также предусмотрено практическое обучение по планированию, стратегиям, инструментам оптимизации в бизнес-школе в г. Днепр (сентябрь-октябрь 2025 года).
Кроме того, участники программы получат менторскую поддержку в виде консультаций в налоговой, бухгалтерской, логистической и сбытовой сфере.
Контакты и другие детали программы
Граждане, желающие получить от Всемирной продовольственной программы ООН (UN WFP) гранты до 5 тыс. долларов на сельскохозяйственную деятельность, должны подать заявки до 23:59 20 сентября 2025 года.
Узнать детали программы можно на сайте общественной организации "Южная стратегия развития".
Обучение будет проходить в сентябре-октябре, а отбор грантов запланирован на октябрь-ноябрь 2025 года.
