Главная Финансы Денежная помощь от WFP — кому доступны гранты до 5 тыс. долларов

Денежная помощь от WFP — кому доступны гранты до 5 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 13:00
Выплаты от WFP — кто сможет получить гранты до 5 тыс. долларов осенью
Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут получить от Всемирной продовольственной программы ООН (UN WFP) гранты до 5 тыс. долларов на начало, расширение или восстановление сельскохозяйственной деятельности. Регистрация в программе будет доступна до 21 сентября 2025 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленодольской городской территориальной громады.

Читайте также:

Подробнее о грантовой программе на бизнес

Как отмечается, речь идет о реализации грантовой и учебной программы для Зеленодольской и других громад Днепропетровской области. Она стала возможной благодаря Всемирной продовольственной программе ООН (UN WFP) и общественной организации "Южная стратегия развития" (ПСР).

Принять участие в программе могут жители Зеленодольской громады, которые выращивают, производят или продают продукты питания.

В рамках проекта граждане смогут получить гранты до 5 тыс. долларов на начало, расширение или возобновление деятельности.

Также предусмотрено практическое обучение по планированию, стратегиям, инструментам оптимизации в бизнес-школе в г. Днепр (сентябрь-октябрь 2025 года).

Кроме того, участники программы получат менторскую поддержку в виде консультаций в налоговой, бухгалтерской, логистической и сбытовой сфере.

Контакты и другие детали программы

Граждане, желающие получить от Всемирной продовольственной программы ООН (UN WFP) гранты до 5 тыс. долларов на сельскохозяйственную деятельность, должны подать заявки до 23:59 20 сентября 2025 года.

Узнать детали программы можно на сайте общественной организации "Южная стратегия развития".

Обучение будет проходить в сентябре-октябре, а отбор грантов запланирован на октябрь-ноябрь 2025 года.

Ранее мы писали о выплатах финансовых грантов для уязвимых групп граждан на зиму от БФ "Каритас Полтава". Речь идет о средствах на покрытие оплаты за коммунальные услуги.

Также мы рассказывали, что в сентябре Helvetas в Украине принимает заявки от предпринимателей. Проект предусматривает предоставление грантов до 117 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
