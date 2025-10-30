Видео
Україна
Видео

Главная Финансы Гранты от Финляндии — кому из украинцев дадут до 117 тыс. грн

Гранты от Финляндии — кому из украинцев дадут до 117 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 13:00
обновлено: 13:35
Выплаты для молодежи до 117 тыс. грн — где стартует проект при финподдержке Финляндии
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Молодежь в ряде украинских громад может присоединиться к новому проекту помощи, который реализуется благодаря поддержке финской международной гуманитарной организации Finn Church Aid (FCA). В его рамках участникам предоставят гранты.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Полтава".

Читайте также:

Что стоит знать о новой грантовой помощи для молодежи

Речь идет о проекте от БФ "Каритас Полтава" под названием "Молодежь в действии: школа молодежного предпринимательства", который реализуется при поддержке Finn Church Aid (FCA) — крупнейшей финской международной гуманитарной организации. Ее основали в Финляндии после Второй мировой войны и сейчас она функционирует в 13 странах мира.

Новый проект для молодежи призван поддержать бизнес-инициативы граждан до 30 лет. Учебные сессии должны помочь получить практические знания для развития собственного микро-бизнеса. 

Участникам предоставят возможность приобщиться к тренингам, учебно-экскурсионному визиту, получить менторское сопровождение от Школы предпринимательства.

Приоритет будут иметь внутренние переселенцы в сельской местности и местные жители. Также обязательно нужно иметь категории уязвимости домохозяйств (инвалидность, одинокие или многодетные родители, семьи с беременными женщинами, домохозяйства, которые потеряли кормильца во время периода военного положения, пострадавшие от войны, участники боевых действий).

Принять участие могут жители:

  1. Полтавской, Белицкой, Диканьской, Котелевской, Нехворощанской, Новосанжарской, Опошнянской и Скороходовской громад в Полтавской области;
  2. Нежинской, Черниговской, Талалаевской, Прилукской и Сосницкой громад в Черниговской области.

Что необходимо для участия в проекте

Для того, чтобы принять участие в грантовой программе необходимо пройти учебные тренинги и подготовить бизнес-план (заявку на грант).

"По завершении обучения и при условии подготовки и защиты бизнес-плана участники также смогут зарегистрироваться на грант в размере до 117 000 грн для начала или развития собственного дела! Срок проведения тренингов: ноябрь-декабрь. График обучения и точные адреса проведения будут сообщены позже", — говорится в сообщении.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную анкету.

Детали можно узнать по контактным номерам телефонов:

  • +38 050 386 4337 в Полтавской области;
  • +38 099 414 2859 в Черниговской области.

Ранее мы сообщали, что граждане могут получить денежную помощь на зимний период от БФ "Право на защиту". Средства предоставят пенсионерам от 65 до 70 лет.

Еще рассказывали о возможности получить помощь от УВКБ ООН. Выплаты доступны беженцам и переселенцам в городе Ромны.

выплаты деньги гранты молодежь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
