Выплаты в ВСУ — кому из бойцов после плена начнут платить по 50 тыс. грн

Украинским военнослужащим после возвращения из российского плена государство начнет выплачивать ежемесячную финансовую помощь. Речь идет о тех бойцах, которым по медицинским показаниям будет необходимо длительное стационарное лечение.

Такое право предусмотрено в соответствующем законопроекте, который поддержала Верховная Рада 9 октября.

Условия предоставления военным выплат после освобождения из плена

Речь идет о принятии закона №13627 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно выплат военнослужащим, освобожденным из плена, которые имеют заболевания, требующие длительного стационарного лечения", инициатором которого выступила заместитель главы Комитета, глава подкомитета по вопросам госинвестиционных проектов Комитета ВРУ по вопросам бюджета Анна Пуртова.

Как отметил народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко, за соответствующий законопроект проголосовали 244 народных избранника.

Нардеп уточнил, что принятый закон будет предусматривать предоставление многомесячной поддержки для украинских бойцов после возвращения из плена. Согласно документу:

Военным после освобождения из плена в случае необходимости длительного лечения на стационаре (более 30 дней) предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. грн. Продолжительность начисления выплат составит первые три месяца лечения. Будет урегулирован механизм выдачи справок о травмах/заболеваниях, которые военные получили во время плена во избежание бюрократических преград и неоднозначной трактовки норм.

Карта законопроекта №13627. Источник: ВРУ

Гончаренко отметил, что сейчас такие выплаты предусмотрены исключительно для тех военнослужащих, кто имеет травмы (ранения, контузии, увечья). Тогда как многие освобожденные из плена бойцы нуждаются в лечении из-за тяжелых болезней, которые получили или обострились, находясь в российском плену.

"Это — справедливое и крайне нужное решение для тех, кто прошел через плен и теперь борется за свое здоровье", — отметил нардеп.

Он добавил, что также народные депутаты поддержали решение о безотлагательном подписании законопроекта №13627 о предоставлении выплат для военных после плена.

Кто не сможет получить выплату в 50 тыс. грн

В частности, законопроект предусматривает, что вознаграждение не смогут получить те военные, которым после плена сообщат о подозрении в совершении военных уголовных преступлений (самовольное оставление места службы, дезертирства, в случае потери военного имущества, из-за разглашения информации военного характера).

Также выплату дополнительного вознаграждения будут приостанавливать, если военным сообщат о подозрении в совершении преступлений против основ нацбезопасности Украины.

