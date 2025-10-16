Видео
Армия
Вознаграждение в 70 тыс. грн — кто получит в ВСУ в ноябре

Вознаграждение в 70 тыс. грн — кто получит в ВСУ в ноябре

Дата публикации 16 октября 2025 14:37
Выплаты в ВСУ с 1 ноября — какие требования по начислению дополнительных 70 тыс. грн
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на передовой, получат дополнительно к окладу 70 тыс. грн в ноябре 2025 года. Для начисления соответствующей выплаты есть четкие правила, а незнание определенных нюансов может привести к потере права на нее.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию оборонного ведомства.

Требования по начислению дополнительных 70 тыс. грн

По данным Министерства обороны, согласно решению правительства, финансовая выплата военным в размере 70 тыс. грн является дополнительным вознаграждением к другим боевым доплатам в 30-100 тыс. грн.

На нее имеют право только те военнослужащие, которые непосредственно осуществляют выполнение поставленных командованием боевых или специальных задач на линии соприкосновения с войсками противника или же в самом тылу врага. Речь идет о выполнении бойцами следующих задач:

  1. Совершение определенных командованием действий на линии боевого соприкосновения с армией противника воинской частью/подразделением первого эшелона обороны, в случае контрнаступательных действий вплоть до ротного опорного пункта.
  2. Реализация военных операций в украинских населенных пунктах, оккупированных Россией.
  3. Осуществление выполнения задач на определенных командованием локациях между позициями Вооруженных сил и войсками страны-агрессора в зоне боевых действий.
  4. Выполнение боевых действий на территориях, контролируемых противником.

По информации Минобороны, в начислении соответствующей доплаты есть определенные нюансы. Она не должна выплачиваться ежемесячно, а размер должен зависеть от суммарного количества дней, проведенных в рамках вышеуказанных задач. Согласно постановлению Кабмина, выплата 70 тыс. грн должна происходить за каждые 30 дней выполнения соответствующих заданий (исчисленных суммарно). Таким образом, эта доплата не привязана к конкретному месяцу.

Как не потерять право на доплату в 70 тыс. грн

Как отмечается, украинские военные могут получить доплату в 70 тыс. грн на основе подтверждения выполнения вышеуказанных задач:

  • боевым приказом;
  • журналом боевых действий или боевым донесением;
  • рапортом командира подразделения.

Путаница может возникнуть в случае командировки военного в другую часть. Там уже новая часть обязана будет вести учет дней выполнения задач и передавать информацию штатной части, где несет службу. Между тем штатная часть должна получать такие данные до 5 числа каждого следующего месяца и издавать приказы о выплатах. Если 30 дней накопились в октябре, данные необходимо передать до 5 ноября, чтобы не потерять право на выплаты.

Важно проверять, чтобы в приказе командира были указаны дни выполнения задач, если их было меньше 30-ти и выплата еще не проводилась.

Ранее мы писали, что в октябре некоторым военным начислят двойные суммы. Речь идет о не менее 25 тыс. грн для тех, кто впервые подписал контракт.

Также сообщали о том, какие изменения могут ждать минимальные выплаты военнослужащих. Сумма может вырасти до 30-50 тыс. грн, сейчас ведутся переговоры с партнерами о финансировании не только соцпроектов, но и военных расходов.

зарплаты выплаты ВСУ деньги военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
