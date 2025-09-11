Видео
Деньги от Каритас для семей ВПЛ — кому выплатят до 43 тыс. грн

Деньги от Каритас для семей ВПЛ — кому выплатят до 43 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 11:00
Выплаты от Каритас — где семьи ВПЛ могут оформить помощь до 43 тыс. грн
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Винницкой области реализуют программу для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в рамках которой предусматривается предоставление денежной помощи на улучшение жилищных условий. Максимальная выплата составит 43 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра религиозной организации "Религиозная миссия Каритас-Спес-Винница".

Читайте также:

Что стоит знать о программе помощи

Как отмечается, речь идет о реализации программы поддержки "Улучшение жилищных условий внутренне перемещенным лицам, проживающим в Винницкой области".

Зарегистрироваться в программе смогут граждане с официальным статусом ВПЛ (после 24.02.2022 года) и проживающие в Винницкой области.

Что касается социально-экономического статуса, то доход на одного члена семьи не должен превышать 6,3 тыс. грн.

При этом обязательное условие — наличие одной из категории уязвимости:

  • многодетные семьи;
  • беременные женщины;
  • семьи с лицами с инвалидностью первой-второй групп;
  • одинокие матери или отцы;
  • женщины, которые возглавляют домохозяйство.

Как зарегистрироваться и размер финпомощи

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные условия, должны заполнить специальную форму. Подавать заявки могут только те семьи, которые не получали денежную помощь от других фондов в течение последних трех месяцев. В то же время, если предоставленные данные не будут подкреплены фото документа — заявки не рассмотрят.

При этом средства можно будет использовать на ремонты или строительные работы, а также потратить на аренду (только по официальному договору об аренде жилья).

Размер денежной помощи предусмотрен на уровне 1,8 тыс. грн на человека. Выплаты предоставят не более, чем для четырех человек из одного домохозяйства (43,2 тыс. грн на семью).

"Форма закроется после достижения лимита заявок — количество мест ограничено! После проверки заявок в течение нескольких дней с вами свяжется социальный работник Каритас-Спес Винница (если условия регистрации выполнены). Важно: после разговора с социальным работником заполнение всех необходимых документов будет происходить исключительно в Виннице. Поэтому нужно будет личное присутствие", — говорится в сообщении организаторов.

Ранее мы писали, что в одной из прифронтовых областей доступна помощь от UNHCR Ukraine. Средства предоставят на трехмесячный период для ВПЛ и беженцев.

Также мы рассказывали, что в одной из областей принимают заявки на денежную помощь для закупки твердого топлива. В рамках программы домохозяйства получат по 19 тыс. грн.

