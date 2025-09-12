Видео
Денежная помощь на покупку дров — где действует программа Каритас

Дата публикации 12 сентября 2025 08:00
Выплаты от Каритас — где и кому доступна помощь на покупку дров
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из регионов Украины, который постоянно страдает от российской агрессии, стартовала регистрация на предоставление финансовой помощи на зимний период 2025-2026 годов. Средства смогут получить уязвимые категории граждан во избежание проблем с отоплением домов в холодный период.

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Сумы" в соцсети Facebook.

Условия программы помощи на зиму

Программу финансовой поддержки "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине" реализуют при поддержке Catholic Relief Services в Сумской области, где из-за российских обстрелов могут быть перебои со светом и отоплением домов. Она призвана обеспечить уязвимых групп граждан (внутренне перемещенные лица зарегистрированы после 24.02.2022 года) в сельской местности финансовой поддержкой.

Денежную помощь получат жители Ольшанской и Недригайловской громады. Программа предусматривает возможность потратить средства на обеспечение домохозяйств в зимний период на:

  1. Приобретение твердого топлива (дрова, уголь, брикеты).
  2. Оплату жилищно-коммунальных услуг (газ и электроэнергия).

Претендовать на выплаты смогут лица, которые имеют следующие критерии уязвимости:

  • лица с инвалидностью (первая-вторая группа или инвалидность с детства);
  • люди пожилого возраста (от 65 лет);
  • одинокие матери или отцы, опекуны несовершеннолетних детей;
  • беременные женщины или кормящие матери с детьми в возрасте до трех лет;
  • матери/родители приемных несовершеннолетних детей;
  • граждане с тяжелыми болезнями (ограниченные физические и психические возможности, необходимо дорогостоящее лечение);
  • многодетные семьи (от трех несовершеннолетних детей).

Как жителям Сумщины присоединиться к проекту

По данным благотворительного фонда "Каритас Сумы", граждане, желающие принять участие в проекте зимней поддержки, могут позвонить на горячую линию. Специалисты уточнят критерии отбора и ответят на все вопросы, связанные с программой:

  • телефон для справок: 0751035557;
  • горячая линия 0 800 336 734 (Пн-Пт с 9:30 до 16:00);
  • электронный ящик: feedback@caritas.ua.

Для регистрации, заявителям необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ;
  • счет IBAN;
  • документы, подтверждающие критерий уязвимости;
  • справка о доходах из налоговой службы, или справки ОК-5 и ОК-7.

Важно, чтобы домохозяйства не получали аналогичной помощи от других организаций, а доход не превышал 6,16 тыс. грн на одного человека.

Ранее мы писали, что в одном из прифронтовых регионов действует программа помощи при поддержке правительства Великобритании. В ее рамках эвакуированные граждане получат по почти 11 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в одной из областей переселенцы смогут получить средства на аренду жилья. В рамках программы максимально предоставят семьям до 43 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
