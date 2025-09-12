Выплаты от Каритас — где и кому доступна помощь на покупку дров

Денежная помощь на покупку дров — где действует программа Каритас
В одном из регионов Украины, который постоянно страдает от российской агрессии, стартовала регистрация на предоставление финансовой помощи на зимний период 2025-2026 годов. Средства смогут получить уязвимые категории граждан во избежание проблем с отоплением домов в холодный период.
Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Сумы" в соцсети Facebook.
Условия программы помощи на зиму
Программу финансовой поддержки "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине" реализуют при поддержке Catholic Relief Services в Сумской области, где из-за российских обстрелов могут быть перебои со светом и отоплением домов. Она призвана обеспечить уязвимых групп граждан (внутренне перемещенные лица зарегистрированы после 24.02.2022 года) в сельской местности финансовой поддержкой.
Денежную помощь получат жители Ольшанской и Недригайловской громады. Программа предусматривает возможность потратить средства на обеспечение домохозяйств в зимний период на:
- Приобретение твердого топлива (дрова, уголь, брикеты).
- Оплату жилищно-коммунальных услуг (газ и электроэнергия).
Претендовать на выплаты смогут лица, которые имеют следующие критерии уязвимости:
- лица с инвалидностью (первая-вторая группа или инвалидность с детства);
- люди пожилого возраста (от 65 лет);
- одинокие матери или отцы, опекуны несовершеннолетних детей;
- беременные женщины или кормящие матери с детьми в возрасте до трех лет;
- матери/родители приемных несовершеннолетних детей;
- граждане с тяжелыми болезнями (ограниченные физические и психические возможности, необходимо дорогостоящее лечение);
- многодетные семьи (от трех несовершеннолетних детей).
Как жителям Сумщины присоединиться к проекту
По данным благотворительного фонда "Каритас Сумы", граждане, желающие принять участие в проекте зимней поддержки, могут позвонить на горячую линию. Специалисты уточнят критерии отбора и ответят на все вопросы, связанные с программой:
- телефон для справок: 0751035557;
- горячая линия 0 800 336 734 (Пн-Пт с 9:30 до 16:00);
- электронный ящик: feedback@caritas.ua.
Для регистрации, заявителям необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справка ВПЛ;
- счет IBAN;
- документы, подтверждающие критерий уязвимости;
- справка о доходах из налоговой службы, или справки ОК-5 и ОК-7.
Важно, чтобы домохозяйства не получали аналогичной помощи от других организаций, а доход не превышал 6,16 тыс. грн на одного человека.
