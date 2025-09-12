Выплаты от Каритас — где и кому доступна помощь на покупку дров

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из регионов Украины, который постоянно страдает от российской агрессии, стартовала регистрация на предоставление финансовой помощи на зимний период 2025-2026 годов. Средства смогут получить уязвимые категории граждан во избежание проблем с отоплением домов в холодный период.

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Сумы" в соцсети Facebook.

Условия программы помощи на зиму

Программу финансовой поддержки "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине" реализуют при поддержке Catholic Relief Services в Сумской области, где из-за российских обстрелов могут быть перебои со светом и отоплением домов. Она призвана обеспечить уязвимых групп граждан (внутренне перемещенные лица зарегистрированы после 24.02.2022 года) в сельской местности финансовой поддержкой.

Денежную помощь получат жители Ольшанской и Недригайловской громады. Программа предусматривает возможность потратить средства на обеспечение домохозяйств в зимний период на:

Приобретение твердого топлива (дрова, уголь, брикеты). Оплату жилищно-коммунальных услуг (газ и электроэнергия).

Претендовать на выплаты смогут лица, которые имеют следующие критерии уязвимости:

лица с инвалидностью (первая-вторая группа или инвалидность с детства);

люди пожилого возраста (от 65 лет);

одинокие матери или отцы, опекуны несовершеннолетних детей;

беременные женщины или кормящие матери с детьми в возрасте до трех лет;

матери/родители приемных несовершеннолетних детей;

граждане с тяжелыми болезнями (ограниченные физические и психические возможности, необходимо дорогостоящее лечение);

многодетные семьи (от трех несовершеннолетних детей).

Как жителям Сумщины присоединиться к проекту

По данным благотворительного фонда "Каритас Сумы", граждане, желающие принять участие в проекте зимней поддержки, могут позвонить на горячую линию. Специалисты уточнят критерии отбора и ответят на все вопросы, связанные с программой:

телефон для справок: 0751035557;

горячая линия 0 800 336 734 (Пн-Пт с 9:30 до 16:00);

электронный ящик: feedback@caritas.ua.

Для регистрации, заявителям необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справка ВПЛ;

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справка о доходах из налоговой службы, или справки ОК-5 и ОК-7.

Важно, чтобы домохозяйства не получали аналогичной помощи от других организаций, а доход не превышал 6,16 тыс. грн на одного человека.

