Зарплаты в Украине растут — эксперт объяснила, спасет ли это от бедности

Люди в очереди к банкомату. Фото: УНИАН

Несмотря на сообщения Национального банка Украины о том, что реальные зарплаты украинцев растут, большинство граждан изменений не ощутили. Все потому, что в Украине дорожают даже товары первой необходимости.

Об этом сказала в эфире Громадського радіо доктор экономических наук Людмила Черенько.

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По ее словам, в Украине растут цены на все, поэтому повышение зарплат не гарантирует, что человек не столкнется с бедностью.

"В условиях полномасштабной войны, в которых мы живем, достаточно низкий индекс потребительских цен и рост реальной заработной платы — это очень позитивная ситуация", — сказала она.

Черенько отметила, что люди, которые сейчас получают минимальные зарплаты, не почувствовали роста выплат. Получая такие деньги, лишь один человек может обеспечить свои базовые потребности. Сложнее тем украинцам, на содержании которых есть другие граждане.

"Средняя зарплата, конечно, растет. Но не всякая заработная плата сегодня обеспечивает базовые потребности и страхует от бедности", — подчеркнула Черенько.

Зарплаты в Украине - что изменилось в 2024 году

В последнем Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ отмечается, что зарплаты украинцев выросли. Так, в III квартале 2024 года номинальные выплаты выросли на 22,3%, а реальные — на 14,2%.

Отмечается, что реальные выплаты в большинстве видов экономической деятельности (кроме образования и искусства), выше, чем в III квартале 2021 года (до полномасштабного вторжения).

Напомним, что работодатель может перевести своего работника на другую работу. При этом в Трудовом кодексе есть положение, благодаря которому персонал предприятия может не выполнять обязанности, о которых не сказано в контракте или договоре.

Также мы писали, изменятся ли минимальные зарплаты украинцев в 2025 году. Ее показатель в этом году составит лишь 32,7% от средней по стране.