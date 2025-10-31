Выплата в 6,5 тысячи гривен на зиму — кто еще из украинцев получит

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Украинские семьи с низким уровнем дохода, например те, которые живут в прифронтовых регионах, получат единовременную денежную помощь. Так, государство выплатит им по 6,5 тысячи гривен по программе "Теплая зима"

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Реклама

Читайте также:

Выплата 6,5 тысячи гривен малообеспеченным семьям

Как сказал глава министерства, выплаты должны появиться уже этой зимой, когда правительство утвердит соответствующее решение. Средства для этого уже предусмотрены.

По его словам, Минсоц завершает подготовку нормативного акта, который в ближайшее время вынесут на рассмотрение Кабмина.

"Сейчас мы работаем над этим актом. Должны на ближайший Кабмин вынести вопрос о 6,5 тысячи гривен для семей из числа малообеспеченных, в том числе проживающих на прифронтовых территориях. Это зимняя поддержка", — отметил Улютин.

Министр социальной политики подчеркнул: как только Кабмин примет решение, выплаты сразу введут.

Выплаты по программе Теплая зима

В пояснительной записке к проекту постановления Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года "Теплая зима" отмечается, что эта инициатива направлена на то, чтобы обеспечить государственной поддержкой наиболее социально уязвимых граждан во время зимы.

Предполагается, что люди получат по 6,5 тысячи гривен на зимний период 2025/2026.

Как стало известно ранее, в Украине в некоторых общинах будут выплачивать по 10 тысяч гривен семьям с детьми. Программа направлена на то, чтобы обеспечить надлежащие условия для развития, обучения и безопасного детства. Также мы писали о задержках социальных выплат. Проблема коснулась малообеспеченных семей.