Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от Каритас — кому выплатят до 5 тыс. долларов

Денежная помощь от Каритас — кому выплатят до 5 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 13:00
Выплаты от Каритас для уязвимых групп украинцев — кто и где сможет получить до 5 тыс. долларов
Женщина считает деньги. Фото: Freepik

В октябре 2025 года украинцы могут присоединиться к программе помощи, которую реализуют совместно Международная гуманитарная организация Mercy Corps и Международный благотворительный фонд "Каритас Украины", призванную оказать поддержку самозанятым гражданам и микропредпринимателям. В ее рамках можно будет получить до 5 тыс. долларов.

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Одесса УГКЦ" в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Кто и где сможет получить помощь до 5 тыс. долларов

Как отмечается, присоединиться к новому проекту под названием "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков" могут самозанятые граждане и микропредприниматели в Одесской области.

Программа охватит такие районы:

  • Болградский;
  • Белгород-Днестровский;
  • Березовский.

Предусматривается предоставление финансовой помощи в размере от 1 тыс. до 5 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте) на запуск или развитие собственного дела. Благодаря этому уязвимые домохозяйства и громады, пострадавшие от войны получат укрепление устойчивости через защиту и восстановление средств производства пищевых продуктов и других источников дохода.

Средства разрешается потратить на следующие цели:

  • оборудование;
  • инструменты;
  • ресурсы, необходимые для бизнеса.

Целевыми категориями участников являются внутренние переселенцы и местные жители, пострадавшие от войны и имеющие такие уязвимости:

  • в семье есть люди с инвалидностью;
  • ветераны/члены их семей;
  • безработные граждане от 50 лет и старше;
  • низкий уровень дохода (ниже 8 тыс. грн);
  • этнические сообщества;
  • домохозяйства с детьми, пожилыми людьми или с инвалидностью, которые возглавляют женщины.

Как принять участие в программе помощи

Как сообщают организаторы, отбор участников состоится на конкурсной основе. Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму.

Уточнить детали относительно действия программы в области можно по следующим контактам:

  • телефон горячей линии: 0952957731;
  • телефон для замечаний и предложений: 0 800 336 734.

"Этот проект реализуется фондом Каритас Одесса УГКЦ при финансовой поддержке правительства Великобритании через UK aid в рамках Программы BLOOM. Программа внедряется BLOOM консорциумом, в который входят Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact и Право на Защиту (R2P)", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что UNICEF оказывает помощь на неотложные зимние потребности для семей с детьми. Выплаты на зиму предусмотрены для жителей в прифронтовых регионах.

Еще рассказывали о том, что финпомощь на лечение могут получить граждане в одном из городов. В частности, выплаты предусмотрены на различные сложные жизненные ситуации.

выплаты финансовая помощь деньги бизнес денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации