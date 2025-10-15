Выплаты от Каритас для уязвимых групп украинцев — кто и где сможет получить до 5 тыс. долларов

Денежная помощь от Каритас — кому выплатят до 5 тыс. долларов
В октябре 2025 года украинцы могут присоединиться к программе помощи, которую реализуют совместно Международная гуманитарная организация Mercy Corps и Международный благотворительный фонд "Каритас Украины", призванную оказать поддержку самозанятым гражданам и микропредпринимателям. В ее рамках можно будет получить до 5 тыс. долларов.
Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Одесса УГКЦ" в соцсети Facebook.
Кто и где сможет получить помощь до 5 тыс. долларов
Как отмечается, присоединиться к новому проекту под названием "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков" могут самозанятые граждане и микропредприниматели в Одесской области.
Программа охватит такие районы:
- Болградский;
- Белгород-Днестровский;
- Березовский.
Предусматривается предоставление финансовой помощи в размере от 1 тыс. до 5 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте) на запуск или развитие собственного дела. Благодаря этому уязвимые домохозяйства и громады, пострадавшие от войны получат укрепление устойчивости через защиту и восстановление средств производства пищевых продуктов и других источников дохода.
Средства разрешается потратить на следующие цели:
- оборудование;
- инструменты;
- ресурсы, необходимые для бизнеса.
Целевыми категориями участников являются внутренние переселенцы и местные жители, пострадавшие от войны и имеющие такие уязвимости:
- в семье есть люди с инвалидностью;
- ветераны/члены их семей;
- безработные граждане от 50 лет и старше;
- низкий уровень дохода (ниже 8 тыс. грн);
- этнические сообщества;
- домохозяйства с детьми, пожилыми людьми или с инвалидностью, которые возглавляют женщины.
Как принять участие в программе помощи
Как сообщают организаторы, отбор участников состоится на конкурсной основе. Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму.
Уточнить детали относительно действия программы в области можно по следующим контактам:
- телефон горячей линии: 0952957731;
- телефон для замечаний и предложений: 0 800 336 734.
"Этот проект реализуется фондом Каритас Одесса УГКЦ при финансовой поддержке правительства Великобритании через UK aid в рамках Программы BLOOM. Программа внедряется BLOOM консорциумом, в который входят Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact и Право на Защиту (R2P)", — говорится в сообщении.
