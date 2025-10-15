Выплаты от Каритас для уязвимых групп украинцев — кто и где сможет получить до 5 тыс. долларов

Женщина считает деньги. Фото: Freepik

В октябре 2025 года украинцы могут присоединиться к программе помощи, которую реализуют совместно Международная гуманитарная организация Mercy Corps и Международный благотворительный фонд "Каритас Украины", призванную оказать поддержку самозанятым гражданам и микропредпринимателям. В ее рамках можно будет получить до 5 тыс. долларов.

Кто и где сможет получить помощь до 5 тыс. долларов

Как отмечается, присоединиться к новому проекту под названием "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков" могут самозанятые граждане и микропредприниматели в Одесской области.

Программа охватит такие районы:

Болградский;

Белгород-Днестровский;

Березовский.

Предусматривается предоставление финансовой помощи в размере от 1 тыс. до 5 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте) на запуск или развитие собственного дела. Благодаря этому уязвимые домохозяйства и громады, пострадавшие от войны получат укрепление устойчивости через защиту и восстановление средств производства пищевых продуктов и других источников дохода.

Средства разрешается потратить на следующие цели:

оборудование;

инструменты;

ресурсы, необходимые для бизнеса.

Целевыми категориями участников являются внутренние переселенцы и местные жители, пострадавшие от войны и имеющие такие уязвимости:

в семье есть люди с инвалидностью;

ветераны/члены их семей;

безработные граждане от 50 лет и старше;

низкий уровень дохода (ниже 8 тыс. грн);

этнические сообщества;

домохозяйства с детьми, пожилыми людьми или с инвалидностью, которые возглавляют женщины.

Как принять участие в программе помощи

Как сообщают организаторы, отбор участников состоится на конкурсной основе. Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму.

Уточнить детали относительно действия программы в области можно по следующим контактам:

телефон горячей линии: 0952957731;

телефон для замечаний и предложений: 0 800 336 734.

"Этот проект реализуется фондом Каритас Одесса УГКЦ при финансовой поддержке правительства Великобритании через UK aid в рамках Программы BLOOM. Программа внедряется BLOOM консорциумом, в который входят Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact и Право на Защиту (R2P)", — говорится в сообщении.

