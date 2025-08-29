Видео
Главная Финансы Деньги ВПЛ для аренды жилья — где выплатят дополнительную помощь

Деньги ВПЛ для аренды жилья — где выплатят дополнительную помощь

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 08:45
Аренда жилья ВПЛ — кому выплатят новую помощь в конце лета 2025 года
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Внутренне перемещенные лица (ВПО) могут получить деньги, чтобы оплатить аренду жилья. Финансовую помощь семьям оказывает благотворительный фонд "СОС. Дитячи мистечка".

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Читайте также:

Кто получит выплаты

Деньги на аренду жилья получат семьи с детьми, которые относятся к одной из трех категорий, говорится на сайте организации. Речь идет о:

  • детских домах семейного типа (ДДСТ) и приемных семьях (ПС), где воспитатели или приемные родители являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ);
  • многодетных семьям (где воспитываются трое и более детей) со статусом ВПЛ. Преимущество будет у семей, которые стали переселенцами с началом полномасштабного вторжения РФ;
  • опекунах и попечителях — ВПЛ, которые имеют опеку над детьми в возрасте до 18 лет.

Помощь получат жители Киева и еще 14 областей, а именно:

  • Волынской;
  • Днепропетровской;
  • Закарпатской;
  • Запорожской;
  • Ивано-Франковской;
  • Киевской;
  • Львовской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Херсонской;
  • Черновицкой;
  • Черниговской.

Как получить выплаты

Для украинцев открыта онлайн-регистрация на официальном сайте фонда. Далее семьи должны подтвердить данные, после чего им начислят деньги для аренды жилья.

Ранее мы рассказывали, что в августе ВПЛ могут присоединиться к программе от БФ "Каритас Украины". Им предоставят деньги на аренду жилья. Узнавайте также, у кого из украинцев вырастут пенсии с сентября 2025 года.

выплаты жилье аренда ВПЛ деньги
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
