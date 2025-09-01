Выплаты для ВПЛ от Каритас — кому предоставят до 32 тыс. грн

Гранты от Каритас — кто из ВПЛ получит до 32 тыс. грн помощи
Благотворительный фонд "Caritas Spes Lviv Archdiocese" окажет финансовую поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Сумма помощи составит до 32 тыс. гривен.
Подробнее о грантовой программе от Каритас
Речь идет о реализации проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка". Целью проекта является предоставление финподдержки домохозяйствам из числа внутренних переселенцев, пострадавших в результате полномасштабной войны для улучшения экономического состояния путем производства сельскохозяйственных продуктов, занятия животноводством или любым другим видом деятельности.
"Мечтаете начать собственное дело или получить новую профессию? Мы — рядом и готовы вас поддержать! Каритас-Спес Львовской Архидиецезии Римско-Католической Церкви в Украине объявляет старт Первого этапа проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка", — говорится в сообщении.
Проект охватит четыре региона:
- Львовский;
- Тернопольский;
- Ивано-Франковский;
- Черновицкий.
Приобщиться к программе смогут внутренне перемещенные лица при условии отсутствия аналогичной помощи на с/х деятельность от РМ Каритас-Спес Украина или других фондов в Украине в этом году.
Размер помощи и как подать заявку
Поддержка предусматривает предоставление многоцелевых сельскохозяйственных грантов, бизнес-грантов и грантов на профессиональное обучение и переквалификацию в сумме до 32,4 тыс. грн.
Многоцелевые сельскохозяйственные гранты разрешается использовать на: приобретение семян, удобрений, кормов, техоборудования, мелкого рогатого скота; на птицеводство, садоводство, ягодоводство, ветпомощь, ремонты.
Бизнес-гранты можно потратить на торговлю, оказание услуг, производство, ремонты.
Средства на профессиональное обучение и переквалификацию можно использовать на получение новой профессии, курсы продолжительностью не более чем шесть месяцев (кроме оплаты обучения в вузах и других учебных заведениях продолжительностью более чем полгода).
Заявку можно подать, заполнив специальную форму, до 30 сентября 2025 года.
