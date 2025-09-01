Видео
Гранты от Каритас — кто из ВПЛ получит до 32 тыс. грн помощи

Гранты от Каритас — кто из ВПЛ получит до 32 тыс. грн помощи

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 13:00
Выплаты для ВПЛ от Каритас — кому предоставят до 32 тыс. грн
Украинская валюта в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Благотворительный фонд "Caritas Spes Lviv Archdiocese" окажет финансовую поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Сумма помощи составит до 32 тыс. гривен.

Об этом информирует пресс-центр фонда в соцсети Facebook.

Читайте также:

Подробнее о грантовой программе от Каритас

Речь идет о реализации проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка". Целью проекта является предоставление финподдержки домохозяйствам из числа внутренних переселенцев, пострадавших в результате полномасштабной войны для улучшения экономического состояния путем производства сельскохозяйственных продуктов, занятия животноводством или любым другим видом деятельности.

"Мечтаете начать собственное дело или получить новую профессию? Мы — рядом и готовы вас поддержать! Каритас-Спес Львовской Архидиецезии Римско-Католической Церкви в Украине объявляет старт Первого этапа проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка", — говорится в сообщении.

Проект охватит четыре региона:

  • Львовский;
  • Тернопольский;
  • Ивано-Франковский;
  • Черновицкий.

Приобщиться к программе смогут внутренне перемещенные лица при условии отсутствия аналогичной помощи на с/х деятельность от РМ Каритас-Спес Украина или других фондов в Украине в этом году.

допомога українцям
Объявление. Источник: Caritas Spes Lviv Archdiocese

Размер помощи и как подать заявку

Поддержка предусматривает предоставление многоцелевых сельскохозяйственных грантов, бизнес-грантов и грантов на профессиональное обучение и переквалификацию в сумме до 32,4 тыс. грн.

Многоцелевые сельскохозяйственные гранты разрешается использовать на: приобретение семян, удобрений, кормов, техоборудования, мелкого рогатого скота; на птицеводство, садоводство, ягодоводство, ветпомощь, ремонты.

Бизнес-гранты можно потратить на торговлю, оказание услуг, производство, ремонты.

Средства на профессиональное обучение и переквалификацию можно использовать на получение новой профессии, курсы продолжительностью не более чем шесть месяцев (кроме оплаты обучения в вузах и других учебных заведениях продолжительностью более чем полгода).

Заявку можно подать, заполнив специальную форму, до 30 сентября 2025 года.

Ранее мы писали, что в ПФУ назвали причины угрозы потери государственных соцвыплат многодетными семьями. В частности, выплаты отменят тем, кто оформил базовую помощь в 2025 году.

Также мы рассказывали, что благотворители предоставят финпомощь в 11 тыс. грн уязвимым категориям граждан. Выплаты будут доступны в Запорожской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях. 

Автор:
Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
