Выплаты для прохождения зимы — где еще доступны финансовые гранты от Каритас

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Проект "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине" стал доступным еще в одном украинском регионе. Выплаты финансовых грантов для уязвимых групп граждан на зимний период предоставит благотворительный фонд "Каритас Полтава" при поддержке Catholic Relief Services.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра фонда в соцсети Facebook.

Условия зимней программы помощи для украинцев

Как отмечается, денежная помощь теперь доступна в нескольких громадах Полтавской области.

"Каритас Полтава при поддержке CRS Catholic Relief Services начинает регистрацию на предоставление финансовой помощи на оплату коммунальных услуг в зимний период 2025/2026 годов", — говорится в сообщении.

По данным фонда, финансовую помощь предоставят домохозяйствам в сельской местности Зинковской и Полтавской территориальных громад.

Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий граждан. А именно:

для лиц с инвалидностью (первая-вторая группы/инвалидность с детства);

граждан пожилого возраста (более 65 лет);

одиноких матерей, отцов или опекунов несовершеннолетних детей;

беременных женщин или кормящих матерей с детьми, которым не более трех лет;

матерей/родителей приемных несовершеннолетних детей;

людей с тяжелыми болезнями (нуждаются в дорогостоящем лечении);

многодетных семей (более чем трое несовершеннолетних детей).

Заявители не должны были иметь ранее подобной помощи от других украинских или иностранных фондов.

Необходимо, чтобы внутренние переселенцы получили соответствующий статус после 24 февраля 2022 года.

Также важным условием является уровень дохода претендентов на помощь — не более 6,16 тыс. грн для одного человека.

Контакты для получения помощи

Если жители Полтавской области подпадают под требования, то должны подготовить документы для регистрации. Выплаты будут назначены на основе представленных:

оригиналов паспорта и идентификационного кода;

справки внутреннего переселенца;

банковского счета IBAN;

документов с подтверждением критериев уязвимости;

справки о доходах из ГНС, справки ОК-5 и ОК-7 (полученные в Дії или на сайте ПФУ), или справки из отделения ПФУ или Фонда социального страхования о получении пенсий и социальных выплат, или справки/заявления ФЛП с декларацией о доходах (квартальных).

Узнать больше о программе можно по следующим контактам:

телефон для справок: +38 (050) 3055080;

горячая линия для замечаний, предложений и жалоб: 0 800 336 734 (Пн-Пт с 09:30 до 16:00);

е-почта: feedback@caritas.ua;

форма обратной связи на портале Каритас Украины.

