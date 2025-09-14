Видео
Помощь ВПЛ — повлияет ли на назначение денежное обеспечение

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 12:16
Денежное обеспечение в ВСУ — повлияет ли получение госпомощи ВПЛ
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в 2025 году продолжают получать денежную помощь на проживание от государства. В то же время в семьях многих переселенцев есть военные, которые имеют денежное обеспечение за свою службу. Поэтому украинцев интересует, учитывают ли эти выплаты в среднемесячный совокупный доход ВПЛ при оформлении жилищной субсидии.

Специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" объяснили, что нужно об этом знать.

Читайте также:

Что рассказали юристы

Как говорится в сообщении, в среднемесячный совокупный доход не учитываются разовые пособия (например, компенсации или одноразовые социальные выплаты) и денежное обеспечение военных в период их непосредственного участия в боевых действиях.

"Логика проста: если это разовая поддержка или специальные выплаты при выполнении военных задач - они не должны влиять на право семьи на другие виды помощи", — отметили юристы.

Что касается денежного обеспечения пропавших без вести военнослужащих, то государство предусмотрело, что у семей есть права на ежемесячные выплаты за военного, который:

  • находится в плену;
  • интернирован;
  • признан безвестно отсутствующим.

Начисления происходят до момента, пока не утратил силу соответствующий приказ командира, или же — до момента появления решения суда о признании человека отсутствующим или объявления умершим. Эти выплаты поступают ежемесячно, поэтому они включаются в среднемесячный совокупный доход семьи.

То есть, если семья ВПЛ получает единовременное пособие или компенсацию — эти деньги не учитываются при исчислении дохода. Другое дело - выплата ежемесячного денежного обеспечения за защитника, которого считают пропавшим без вести, - такие начисления включаются в среднемесячный доход.

Напомним, у ВПЛ есть возможность получить 43 тысячи гривен на улучшение жилищных условий. Программа по оказанию денежной помощи действует для переселенцев в Винницкой области. Узнавайте также, кто из ВПЛ рискует потерять государственную поддержку.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
