Дата публикации 24 октября 2025 11:03
обновлено: 11:11
Выплаты в более 16 тыс. грн — кто имеет право и как принять участие в проекте помощи от Каритас
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В октябре украинские граждане, которые занимаются сельским хозяйством, могут присоединиться к грантовому проекту SCALE. Его участники будут иметь шанс получить финансовую помощь в размере 16,5 тыс. грн на переработку продукции и доступа к рынкам сбыта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда "Каритас Полтава".

Читайте также:

Кто имеет право на участие в проекте помощи от Каритас

Речь идет о реализации проекта SCALE (Scaling Agricultural Resilience & Livelihood Enhancement/Развитие устойчивости сельского хозяйства и улучшение средств к существованию), который призван оказать помощь сельским домохозяйствам, пострадавшим из-за войны. Целью соответствующего проекта является:

  • поддержка в восстановлении и развитии деятельности;
  • получение доступа к рынкам сбыта;
  • усиление знаний благодаря специализированному обучению.

Принять участие в обучении могут жители Котелевской, Опишнянской, Глобинской и Полтавской громад. В частности, нужно соответствовать следующим требованиям проекта для получения права на финансовый грант:

  • жить и вести деятельность в одной из вышеуказанных громад;
  • иметь опыт в сфере растениеводства/животноводства;
  • наличие доступа к земле (до пяти гектаров);
  • основным источником дохода является фермерство;
  • иметь возможность пройти обучение;
  • наличие производственного плана (заявка на грант);
  • иметь одну из категорий уязвимости.

Среди категорий уязвимости:

  • многодетная семья (от трех детей);
  • семья, где есть люди инвалидностью (первая-вторая группа)/тяжелыми болезнями;
  • домохозяйство, возглавляемое одинокими гражданами;
  • семья с беременными женщинами/детьми до трех лет;
  • домохозяйство, возглавляемое лицом пожилого возраста (60+);
  • граждане предпенсионного возраста (с 50 лет), которые не имеют доходов.

Как присоединиться к учебной программе

Организуют обучение в Полтаве и Кременчуге по шесть учебных сессий, а стартует в конце октября и продлится до начала зимы.

Чтобы присоединиться к проекту SCALE, нужно заполнить онлайн-анкету для регистрации в учебных сессиях.

допомога українцям
Объявление. Источник: Каритас. Полтава

Все детали можно уточнить по следующим контактам:

  • +380952877054;
  • +380503464695.

Ранее мы сообщали, в одном из городов на Сумщине уязвимые группы граждан могут получить финпомощь в рамках программы UNHCR Ukraine. Домохозяйствам выплатят по 11 тыс. грн.

Также рассказывали, что украинцы могут до 27 октября успеть подать заявки на программу по помощи домохозяйствам, которые пострадали из-за агрессии РФ. Граждане смогут получить более 20 тыс. грн на зиму.

выплаты финансовая помощь аграрии деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
