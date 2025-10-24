Выплаты в более 16 тыс. грн — кто имеет право и как принять участие в проекте помощи от Каритас

Денежная помощь в более 16 тыс. грн — кто и как может получить
В октябре украинские граждане, которые занимаются сельским хозяйством, могут присоединиться к грантовому проекту SCALE. Его участники будут иметь шанс получить финансовую помощь в размере 16,5 тыс. грн на переработку продукции и доступа к рынкам сбыта.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда "Каритас Полтава".
Кто имеет право на участие в проекте помощи от Каритас
Речь идет о реализации проекта SCALE (Scaling Agricultural Resilience & Livelihood Enhancement/Развитие устойчивости сельского хозяйства и улучшение средств к существованию), который призван оказать помощь сельским домохозяйствам, пострадавшим из-за войны. Целью соответствующего проекта является:
- поддержка в восстановлении и развитии деятельности;
- получение доступа к рынкам сбыта;
- усиление знаний благодаря специализированному обучению.
Принять участие в обучении могут жители Котелевской, Опишнянской, Глобинской и Полтавской громад. В частности, нужно соответствовать следующим требованиям проекта для получения права на финансовый грант:
- жить и вести деятельность в одной из вышеуказанных громад;
- иметь опыт в сфере растениеводства/животноводства;
- наличие доступа к земле (до пяти гектаров);
- основным источником дохода является фермерство;
- иметь возможность пройти обучение;
- наличие производственного плана (заявка на грант);
- иметь одну из категорий уязвимости.
Среди категорий уязвимости:
- многодетная семья (от трех детей);
- семья, где есть люди инвалидностью (первая-вторая группа)/тяжелыми болезнями;
- домохозяйство, возглавляемое одинокими гражданами;
- семья с беременными женщинами/детьми до трех лет;
- домохозяйство, возглавляемое лицом пожилого возраста (60+);
- граждане предпенсионного возраста (с 50 лет), которые не имеют доходов.
Как присоединиться к учебной программе
Организуют обучение в Полтаве и Кременчуге по шесть учебных сессий, а стартует в конце октября и продлится до начала зимы.
Чтобы присоединиться к проекту SCALE, нужно заполнить онлайн-анкету для регистрации в учебных сессиях.
Все детали можно уточнить по следующим контактам:
- +380952877054;
- +380503464695.
