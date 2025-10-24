Выплаты в более 16 тыс. грн — кто имеет право и как принять участие в проекте помощи от Каритас

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В октябре украинские граждане, которые занимаются сельским хозяйством, могут присоединиться к грантовому проекту SCALE. Его участники будут иметь шанс получить финансовую помощь в размере 16,5 тыс. грн на переработку продукции и доступа к рынкам сбыта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда "Каритас Полтава".

Кто имеет право на участие в проекте помощи от Каритас

Речь идет о реализации проекта SCALE (Scaling Agricultural Resilience & Livelihood Enhancement/Развитие устойчивости сельского хозяйства и улучшение средств к существованию), который призван оказать помощь сельским домохозяйствам, пострадавшим из-за войны. Целью соответствующего проекта является:

поддержка в восстановлении и развитии деятельности;

получение доступа к рынкам сбыта;

усиление знаний благодаря специализированному обучению.

Принять участие в обучении могут жители Котелевской, Опишнянской, Глобинской и Полтавской громад. В частности, нужно соответствовать следующим требованиям проекта для получения права на финансовый грант:

жить и вести деятельность в одной из вышеуказанных громад;

иметь опыт в сфере растениеводства/животноводства;

наличие доступа к земле (до пяти гектаров);

основным источником дохода является фермерство;

иметь возможность пройти обучение;

наличие производственного плана (заявка на грант);

иметь одну из категорий уязвимости.

Среди категорий уязвимости:

многодетная семья (от трех детей);

семья, где есть люди инвалидностью (первая-вторая группа)/тяжелыми болезнями;

домохозяйство, возглавляемое одинокими гражданами;

семья с беременными женщинами/детьми до трех лет;

домохозяйство, возглавляемое лицом пожилого возраста (60+);

граждане предпенсионного возраста (с 50 лет), которые не имеют доходов.

Как присоединиться к учебной программе

Организуют обучение в Полтаве и Кременчуге по шесть учебных сессий, а стартует в конце октября и продлится до начала зимы.

Чтобы присоединиться к проекту SCALE, нужно заполнить онлайн-анкету для регистрации в учебных сессиях.

Объявление. Источник: Каритас. Полтава

Все детали можно уточнить по следующим контактам:

+380952877054;

+380503464695.

