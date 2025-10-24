Выплаты от UNICEF Ukraine — более 37 тыс. семей с детьми получили помощь на зиму

Женщина с ребенком. Фото: УНИАН

В октябре 2025 года представительство ведущей организации в мире, защищающей права и интересы детей и молодежи, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) UNICEF Ukraine, продолжает оказывать денежную помощь на самые насущные зимние потребности для семей с детьми в прифронтовых регионах. Известно, кому именно предусмотрена соответствующая поддержка.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации в Facebook.

Что предусматривает зимняя помощь от UNICEF

По информации UNICEF Ukraine, в конце октября еще больше граждан из населенных пунктов вблизи линии фронта получили финпомощь. Соответствующей зимней поддержкой обеспечили уже более 37 тысяч домохозяйств, где есть дети.

"В рамках зимней программы реагирования ЮНИСЕФ 37 443 семьи получили денежную помощь, чтобы подготовиться к холодному сезону и обеспечить своих детей самым необходимым. Эта поддержка оказана в сотрудничестве с местными партнерами и в координации с Правительством Украины... Вместе мы помогаем тысячам детей и семей пережить зиму с теплом и надеждой", — сообщают в организации.

Согласно условиям программы, помощь предусмотрена тем, кто живет в 20-ти километрах от линии фронта.

В частности, право на выплаты имеют граждане, которые зарегистрировались и прошли процедуру проверки работниками фонда во время предыдущих этапов предоставления финпомощи. Речь идет о:

Домохозяйствах с детьми, которые были ранее зарегистрированы, и проживающих до 10 километров от линии фронта. Неполных семьях (одинокая мать или отец), многодетных семьях (от трех детей), семьях с детьми с инвалидностью, проживающих от 10 до 20 километров от фронта.

Программа помощи UNICEF Ukraine регионально охватит прифронтовые населенные пункты в областях:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Результаты деятельности. Источник: UNICEF Ukraine

Какой размер денежной помощи получат семьи

Как ранее отмечали в организации, каждому домохозяйству по прошлогодним спискам, подходящим под вышеуказанные критерии отбора, предусматривалось предоставление по 19,4 тыс. грн.

Реализация программы по подготовке к новому холодному сезону стала возможна благодаря финподдержке западных доноров и партнеров. А именно: European Union in Ukraine, правительств ФРГ и Норвегии, нацкомитетов UNICEF в Ирландии, Швейцарии, Лихтенштейне.

Ранее сообщалось, что в октябре те, кто имеет сельское хозяйство, могут получить грант в 16,5 тыс. грн. Денежная помощь предусмотрена для направления, в частности, на переработку продукции.

Также рассказывали, что в ОО "Лампа" принимают заявки на денежную помощь для покупки твердого топлива на зиму. Каждое домохозяйство получит по более 19 тыс. грн.