Выплаты от Красного Креста Украины — кто имеет возможность получить более 20 тыс. грн

До 27 октября 2025 года продлили срок для регистрации в программе финансовой поддержки домохозяйств, пострадавших из-за войны. Речь идет о предоставлении более 20 тыс. грн на поддержку сельскохозяйственной жизнедеятельности на зимний период.

Об этом сообщает пресс-центр общественной организации "Сумская областная организация Общества Красного Креста Украины".

Кто из селян сможет получить денежную помощь

Речь идет о реализации проекта "Подготовка к зиме — 2025-2026", в рамках которой жители Садовской сельской громады в Сумской области смогут получить финпомощь.

На выплаты смогут претендовать те, кто имеет в хозяйстве домашних животных. Средства, в частности, можно будет направить на утепление загонов для скота, а также получить консультации от ветеринаров. Речь идет о:

предоставлении ветеринарных услуг для животных (коровы, лошади, козы, овцы, свиньи, пушные звери);

денежная помощь в 23 тыс. грн на подготовку загонов к зиме.

Принять участие в программе смогут жители населенных пунктов громады, которые имеют мотивацию, а также соответствующий опыт в животноводстве, способны физически заниматься такой деятельностью, имеется крупный рогатый скот, лошади (от одной головы), мелкий рогатый скот, свиньи (от двух голов), мелкие животные — кролики, пушные звери (от 20 голов).

Также не допустят к участию тех, кто уже имел подобную поддержку от других гуманитарных организаций в этом году. Выплаты предоставят:

внутренне перемещенным лицам (после 24 февраля 2022 года);

родителям или опекунам, воспитывающим от двух детей;

одиноким родителям или опекунам, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

семьям, где есть лица с инвалидностью или люди от 65 лет;

одиноким женщинам;

гражданам, демобилизованным после 24 февраля 2022 года;

малообеспеченным семьям.

Как подать заявку на финансовую помощь

Те, кто хотят присоединиться к программе грантовой поддержки, должны подать документы до 27 октября, заполнив специальную онлайн-анкету. А именно:

паспорт (оригинал);

идентификационные коды;

справка, где подтвержден фактический состав домохозяйства;

паспорт старого или нового образца (оригинал);

справка о месте регистрации;

выписка из банка с IBAN;

документы, где указан критерий уязвимости.

