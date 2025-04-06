Социальная стипендия в Украине — как ее получить внутренним переселенцам

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Из-за полномасштабного вторжения российской армии многие украинцы вынужденно покинули родные дома и переехали в более безопасные регионы. Люди стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и получают государственную помощь.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, могут ли студенты ВПЛ получать социальную стипендию во время получения образования.

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Как объяснили специалисты "Безоплатной правовой помощи", социальную стипендию предоставляют тем ВПЛ, кто получает образование за счет государства в колледжах или учреждениях высшего образования на дневной или дуальной форме обучения. При этом претендовать на стипендию могут студенты:

которым еще не исполнилось 23 лет;

которые успешно учатся и не имеют академической задолженности.

Студентам переселенцам могут начислять даже две стипендии одновременно, если они:

являются детьми-сиротам и детьми, лишенные родительской опеки;

являются студентами, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет потеряли родителей (они умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести).

Остальным студентам из числа ВПЛ предоставляют либо социальную, либо академическую стипендию.

Куда обратиться за назначением стипендии

В заведение обучения с заявлением и копией справки о постановке на учет ВПЛ. Также возможна выплата такой стипендии за прошлые периоды, но не более чем за 12 месяцев и только в случае, если задержка в назначении стипендии была не по вине студента.

Ранее стало известно, что украинки из числа внутренне перемещенных лиц из некоторых сельских общин, получат финансовую помощь от благотворителей в 2025 году. Поддержку окажут жительницам Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Также мы рассказывали, что Дания финансирует предоставление денежной помощи гражданам, проживающим в Черниговской области. Максимальная сумма выплат достигает 54 тыс. грн.