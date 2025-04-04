Виплати у 2025 році — кому з українок обіцяють фіндопомогу

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Навесні 2025 року благодійний фонд "Вітри змін" відкрив реєстрацію на участь у програмі з підтримки жінок. Фінансову допомогу українки зможуть отримати у трьох регіонах.

Про це йдеться у повідомленні організаторів у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Детальніше про фінансову підтримку українок

Як зазначається, проєкт спрямований на підтримку ініціативних груп жінок з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сільських громад. Проєкт охопить одразу три області:

Одеську;

Миколаївську;

Херсонську.

"Запрошуємо жінок віком від 18 років зареєструватися на участь у проєкті зі зміцнення своєї стійкості... Кожна жінка та дівчина сильна, незалежна, впевнена, могутня та має бути почутою. Без виключень. Коли жінки можуть використовувати свої вміння та можливості, вони реінвестують їх у сім’ї, спільноту та країну, щоб зробити світ кращим — для всіх", — повідомляють організатори.

Організація забезпечить навчанням жінок-лідерок ВПО із 15 громад, надасть менторську підтримку, підтримає у розробці планів дій у їхніх громадах та надасть гранти на їхні громадські проєкти.

Так, за програмою, жінкам нададуть кілька видів допомоги для:

відстоювання своїх прав;

працевлаштування;

покращення фінансового стану;

підвищення психологічної стійкості;

отримання нових корисних знайомств;

освоєння навичок лідерства та адвокації.

Організатори пояснюють, що прагнуть підтримати жінок, які стали вимушеними переселенками через повномасштабну війну. Різноманітна підтримка дозволить таким громадянкам вистояти та розвинути лідерські якості, що посприяє в їхній активній участі у відновленні та розвитку громади.

Ілюстрація. Джерело: БФ "Вітри змін"

Як подати заявку на участь у проєкті

Зареєструватися у програмі від благодійного фонду "Вітри змін" можна тим, хто мешкає на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Для цього не обхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету.

Проєкт впроваджують БО "БФ Вітри змін" за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

Нагадаємо, в одному з регіонів фіндопомогу до 50 тис. грн можуть отримати громадяни, яким потрібне лікування через серйозні хвороби. Також надають допомогу родинам загиблих та постраждалих від агресії РФ.

Раніше ми писали, що Данія фінансує надання грошової допомоги громадянам, які проживають у Чернігівській області. Максимально виплати можуть оформити п'ятеро людей у родині на суму 54 тис. грн.