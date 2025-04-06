Соціальна стипендія в Україні — як її отримати внутрішнім переселенцям

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Через повномасштабне вторгнення російської армії багато українців вимушено залишили рідні домівки та переїхали у безпечніші регіони. Люди стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) та отримують державну допомогу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи можуть студенти ВПО отримувати соціальну стипендію під час здобуття освіти.

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Соціальна стипендія для переселенців — що потрібно знати

Як пояснили фахівці "Безоплатної правничої допомоги", соціальну стипендію надають тим ВПО, хто здобуває освіту коштом держави у коледжах чи закладах вищої освіти за денною або дуальною формою навчання. При цьому претендувати на стипендію можуть студенти:

яким ще не виповнилося 23 років;

які успішно навчаються і не мають академічної заборгованості.

Студентам переселенцям можуть нараховувати навіть дві стипендії одночасно, якщо вони:

є дітьми-сиротам і дітьми, позбавлені батьківського піклування;

є студентами, які в період навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків (вони померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти).

Іншим студентам з-поміж ВПО надають або соціальну, або академічну стипендію.

Куди звернутися по призначення стипендії

До закладу навчання із заявою та копією довідки про взяття на облік ВПО. Також можлива виплата такої стипендії за минулі періоди, але не більше ніж за 12 місяців і лише в разі, якщо затримка в призначенні стипендії була не з вини студента.

Раніше стало відомо, що українки з-поміж внутрішньо переміщених осіб з деяких сільських громад, отримають фінансову допомогу від благодійників у 2025 році. Підтримку нададуть мешканкам Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Також ми розповідали, що Данія фінансує надання грошової допомоги громадянам, які проживають у Чернігівській області. Максимальна сума виплат сягає 54 тис. грн.