Индексация пенсий — что известно о планах повышения выплат в 2026 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинское правительство запланировало проведение ежегодной индексации пенсионных выплат граждан с учетом повышения цен в стране. Согласно принятому проекту Государственного бюджета, осовременивание пенсионных выплат состоится 1 марта 2026 года.

Об этом проинформировала глава Кабинета министров Юлия Свириденко.

Реклама

Читайте также:

Подробнее об индексации пенсий в 2026 году

Согласно обнародованным премьер-министром данным, в проекте госбюджета правительство заложило на пенсионное обеспечение 1 трлн 27 млрд грн на следующий год (на 123,4 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом).

В частности, главная смета страны в случае принятия Верховной Радой будет предусматривать осуществление индексации в 2026 году. Речь идет о механизме повышения размера пенсионных выплат, что дает возможность частично возместить подорожание потребительских товаров и услуг за предыдущий год.

"Предусмотрена индексация пенсий", — отметила глава украинского правительства.

Как уточнили в пресс-центре Министерства финансов, проект бюджета предусматривает сумму в 251,3 млрд грн на трансферт ПФУ.

"Своевременные пенсии для 10,3 млн пенсионеров, индексация с 1 марта 2026 года", —сообщили в финансовом ведомстве.

Первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в целом правительство заложило больше финансов на социальную сферу по сравнению с 2025 годом.

"Вообще на "социалку" много добавили (откуда у нас деньги я пока не понимаю, ждем пост от главы Бюджетного Комитета). Но в целом это +161,2 млрд грн", — говорится в заметке нардепа.

Из вышеуказанной суммы планируют направить средства на следующие направления:

на социальную защиту — 467,1 млрд грн;

на ветеранскую политику — 17,9 млрд грн;

на здравоохранение — 258 млрд грн;

на науку — 19,9 млрд грн;

на образование — 265,4 млрд грн.

Особенности осовременивания пенсий в Украине

Ранее украинские власти в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ) подтвердили, что в стране единственным механизмом повышения пенсионных выплат будет индексация.

В 2025 году индексация состоялась с коэффициентом 1,115, что повысило выплаты на 9,5%. Однако рост инфляции нивелировал повышение, которое для каждого было индивидуальным и наименьшее составляло 100 грн.

Реальные доходы пенсионеров в Украине продолжают снижаться. Для сравнения: средняя пенсия по состоянию на 1.07.2025 года повысилась на 10,2% до 6,41 тыс. грн, а инфляция за год — на 14,3%.

Пока неизвестно, каким будет коэффициент индексации в 2026 году. Традиционно соответствующий показатель определят в феврале. Во время осовременивания пенсий используется коэффициент индексации, который ежегодно определяет Кабинет министров и учитывает показатели роста потребительских цен и средней зарплаты.

Ранее мы писали, что в парламенте прорабатывают возможность повышения размера минимальной пенсии в Украине. Если планы удастся реализовать, то в 2026 году она может достичь 6 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в Украине намерены изменить расчет пенсионных выплат. В комитете Верховной Рады по вопросам финансовой политики рассказали, в чем именно будут заключаться изменения.