Пенсии в Украине — какой вид более выгодный и правила перехода в 2025 году

Украинские граждане, получающие пенсию по инвалидности, в случае достижения определенного возрастного рубежа могут воспользоваться правом перехода на пенсию по возрасту. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, в каких ситуациях соответствующая смена вида выплат принесет финансовую выгоду.

Целесообразность изменения вида пенсии

Как отмечают в ПФУ, возможность перехода с одного вида пенсии на другой предусмотрена ст. 10 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно ему, гражданин, которому предоставлено право на разные виды пенсий (по возрасту, по инвалидности, из-за потери кормильца), может воспользоваться только одним из этих видов пенсии. Право выбирать вид пенсии предоставляется самому гражданину, ориентируясь на то, какой размер пенсии окажется в итоге более высоким.

При этом на размеры разных видов пенсии влияют разные факторы. В Пенсионном фонде привели пример относительно целесообразности перехода с одного вида выплат на другой. В частности, особенность пенсии по инвалидности второй группы в том, что ее размер составляет 90% пенсии по возрасту. Тогда как для исчисления пенсии по возрасту в страховой стаж засчитывают дополнительный стаж (период с даты установления инвалидности до достижения возраста 60 лет), поэтому такая пенсия в результате может стать более выгодной.

В ПФУ отметили, что если инвалидность была установлена в юном возрасте, то продолжительность дополнительного стажа будет достаточно большой, поэтому изменение пенсии по возрасту не всегда будет целесообразным.

Тогда как с вопросом перехода с пенсии по инвалидности на выплату по возрасту необходимо обращаться тем гражданам, которые после назначения пенсии по инвалидности продолжали работать. Согласно нормам законодательства, если пенсионеры продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев стажа и впервые перешли с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, будут применены правила исчисления размера пенсионной выплаты как для нового назначения пенсии (учитывают среднюю заработную плату за три календарных года, предшествующих году обращения заявителя за переходом на пенсию по возрасту).

Правила осуществления перехода на другой вид выплат

По информации Пенсионного фонда, изменение одного вида пенсии на другой может происходить с даты подачи заявления со всеми необходимыми документами.

Там уточнили, что переход на второй вид пенсии станет возможным в случае подачи:

заявления об изменении вида пенсии;

документов о стаже;

информации о заработной плате;

других дополнительных документов по запросу ПФУ.

