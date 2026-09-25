Цены на мясо: сколько стоят свинина, курица и говядина

Мясо на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мясо в Украине подорожало, однако цены на свинину, говядину и курицу изменились по-разному. Наиболее заметно за месяц выросла стоимость отдельных видов свинины, тогда как говядина и курица подорожали значительно меньше. Сколько сейчас стоит килограмм популярных видов мяса и сала.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

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Как изменились цены на мясо

В сентябре стоимость мяса в Украине изменилась по сравнению с августом. Наибольшая разница наблюдается у свинины, тогда как цены на говядину и курятину остались близкими к показателям предыдущего месяца.

Если сравнить средние цены за август и текущие показатели, то за некоторые популярные части мяса покупателям придется заплатить на несколько гривен больше за каждый килограмм.

Свинина подорожала больше всего

Цены на свинину изменились по-разному в зависимости от части.

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Свиная грудинка стоит около 214 грн за килограмм. В августе ее средняя цена составляла около 206 грн, то есть разница составляет примерно 8 грн.

В то же время свиная лопатка сейчас стоит около 226 грн за килограмм против примерно 229 грн в августе. В этом случае цена, напротив, стала немного ниже.

Домашнее сало подорожало более чем на 30 гривен

Подорожание коснулось не только мяса. По данным Минфина, средняя цена домашнего сала составляет 309 грн за килограмм, тогда как в августе она была на уровне 276,75 грн.

Таким образом, за месяц килограмм домашнего сала подорожал примерно на 32 грн. Если покупать 500 граммов, разница составит около 16 грн.

В то же время соленое сало стоит около 225,72 грн за килограмм. В августе его средняя цена была такой же, поэтому в этом случае подорожания не произошло.

Говядина почти не изменилась

Говядина за месяц подорожала незначительно.

Килограмм говяжьего гуляша сейчас стоит около 441 грн. В августе средняя цена составляла примерно 438 грн, поэтому разница составляет около 3 грн за килограмм.

Говяжьи ребра при этом остались примерно на том же уровне — около 283 грн за килограмм.

Курица подорожала совсем немного

Цены на курицу также изменились незначительно.

Килограмм куриного бедра сейчас стоит около 137 грн против примерно 135 грн в августе. Разница составляет около 2 грн за килограмм.

Целая куриная тушка стоит около 111 грн за килограмм, тогда как в августе средняя цена составляла около 110 грн.

Что это значит для кошелька

Если купить по килограмму говядины, свинины и курицы, сумма будет зависеть от конкретных частей мяса. Например, набор из килограмма говяжьего гуляша, свиной грудинки и куриного бедра обойдется примерно в 792 грн.

Для семейного бюджета важна не только цена вида мяса, но и выбор конкретной части. В некоторых случаях замена одного варианта на другой позволяет заметно уменьшить сумму в чеке.

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