Цены на овощи: сколько сейчас стоят картофель, лук и морковь

Овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE

В конце сентября украинцы смогут тратить меньше на основные овощи. По данным Минфина, в сентябре средние цены на овощи снизились на 6,46% по сравнению с августом. Если собрать условную корзину из картофеля, капусты, лука, моркови и свеклы, ее стоимость составит около 97 грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

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Как изменились цены на овощи

Индекс цен на овощи в сентябре составляет 93,54%, то есть по сравнению с августом средняя стоимость продуктов этой группы уменьшилась на 6,46%.

Для расчета возьмем пять базовых овощей — картофель, белокочанную капусту, репчатый лук, морковь и свеклу. Это позволяет сравнить стоимость обычной овощной корзины без привязки к конкретному блюду.

Сколько стоит базовая овощная корзина

В сентябре средняя цена килограмма картофеля составляет около 15,05 грн. Белокочанная капуста стоит около 25,93 грн за килограмм, репчатый лук — 19,56 грн, морковь — 18,37 грн, а свекла — 17,90 грн.

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Если купить по одному килограмму каждого продукта, общая сумма составит примерно 96,81 грн.

Для сравнения: в августе средняя цена картофеля составляла 18,27 грн/кг, капусты — 22,53 грн, лука — 33,46 грн, моркови — 26,97 грн, а свеклы — 17,58 грн. Такой же условный набор стоил бы около 118,81 грн.

Итак, по средним ценам Минфина такой набор овощей в конце сентября стоит примерно на 22 грн меньше, чем в августе. Это разница между двумя одинаковыми условными корзинами, а фактическая сумма покупки будет зависеть от количества овощей, которые покупает каждая семья.

Какие овощи подешевели больше всего

Наиболее заметно снизилась средняя цена на лук. В августе килограмм репчатого лука стоил 33,46 грн, а в сентябре — 19,56 грн. Разница составляет почти 14 грн на каждый килограмм.

Морковь подешевела с 26,97 до 18,37 грн/кг. То есть ее средняя цена снизилась примерно на 8,60 грн за килограмм.

Картофель также стал доступнее: его средняя цена снизилась с 18,27 до 15,05 грн/кг. Разница составляет около 3,22 грн за килограмм.

В то же время снижение цен коснулось не всех овощей. Средняя цена белокочанной капусты выросла с 22,53 до 25,93 грн/кг, а свеклы — с 17,58 до 17,90 грн/кг.

Что происходит с другими овощами

Минфин также отслеживает цены на огурцы, помидоры, болгарский перец и чеснок. Таким образом, общий индекс в 93,54% формируется не только за счет картофеля, лука и моркови, но и по всем девяти позициям.

Поэтому общее подешевение на 6,46% не означает, что каждый овощ стал дешевле на одинаковую величину. Цены на отдельные продукты движутся в разных направлениях, а конечная сумма покупки зависит от состава корзины.

Что это означает для кошелька

В конце сентября условный набор из килограмма картофеля, капусты, лука, моркови и свеклы стоит около 97 грн по средним ценам Минфина.

Если покупать такой же набор дважды, расходы составят около 194 грн. Для сравнения: по средним ценам августа две такие корзины обошлись бы примерно в 238 грн.

Недавно Новини.LIVE писали, во сколько обойдется приготовление 10 банок домашних заготовок из огурцов и помидоров. В сентябре себестоимость одной литровой банки огурцов составляет около 50 грн, а помидоров — более 51 грн. В целом 10 банок огурцов обойдутся примерно в 501 грн, а помидоров — в 514 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, как изменение фасовки продуктов может увеличить расходы украинцев. Даже если цена упаковки остается неизменной, меньший вес товара повышает его фактическую стоимость за килограмм или литр. Например, пачка весом 180 г за 80 грн стоит уже 44,44 грн за 100 г против 40 грн за упаковку весом 200 г.