Пенсии с 1 августа — кому начислят максимальные выплаты

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили, какой максимальный размер пенсии начислят гражданам в августе 2024 года. По законодательству, он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Об этом говорится в материалах фонда.

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Максимальный размер пенсии в августе

Так, согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальная пенсионная выплата не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность.

В прошлом году соответствующая выплата была заморожена на уровне 2022 года, однако в текущем году ее повысили, согласно показателям, заложенным в Государственный бюджет на текущий год.

Согласно его положениям, в 2024 году сумма прожиточного минимума выросла до 2,92 тыс. грн, а для лиц, потерявших трудоспособность — до 2,361 тыс. грн. Учитывая это, пенсии в стране также повысились.

В частности, минимальная пенсия увеличилась с 2,093 тыс. до 2,361 тыс. грн. То есть на 268 грн больше. В то же время, максимальная пенсия повысилась с 20,93 тыс. до 23,61 тыс. грн, то есть на 2,68 тыс. грн.

Кто из пенсионеров имеет право на максимальные выплаты

На максимальные пенсии живет в Украине всего несколько категорий граждан. Речь идет о государственных служащих, работниках местного самоуправления, народных депутатах, ученых.

Размеры у всех разнятся, их начисляют в соответствии с законами "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности".

Согласно правилам, вышеуказанная сумма максимальной законной пенсии является окончательным размером с учетом разнообразных надбавок, доплат, повышений и целевых выплат (кроме доплат для граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной). Таким образом, те, кто имеет право на максимальную пенсию, получат в августе не больше 23,61 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПФУ рассказали о размерах минимальных пенсий по инвалидности, которые граждане получат с августа 2024 года. Суммы разнятся, в частности, в зависимости от группы инвалидности.

Также мы писали, что в Украине с 1 августа не предусмотрен большой пересчет пенсий. Однако некоторые пенсионеры получат повышение благодаря дополнительным выплатам и надбавкам.