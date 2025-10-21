Пенсии в Украине — какие действуют правила перерасчета выплат работающих граждан

Мужчина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, при каких условиях возможен перерасчет выплат пенсионерам, которые продолжают работать, на основе учета нового страхового стажа и заработка. Также уточнили, какие условия необходимо выполнить, и другие нюансы в перерасчете.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Пенсионного фонда в Черкасской области.

Правила перерасчета пенсий работающих граждан

По информации ПФУ, работающим пенсионерам предусмотрен перерасчет пенсионных выплат после того, как приобрели минимум два года страхового стажа со времени назначения или перерасчета.

В случае пересмотра размера пенсионных выплат специалисты фонда должны учитывать:

сумму дохода, с которого ранее исчисляли пенсию;

новый размер заработка, полученный после назначения пенсии.

Если после выхода на заслуженный отдых гражданин проработал менее 24 месяцев, то перерасчет будет возможным только через два года после предыдущего обновления выплат.

Согласно правилам, перерасчет назначенных пенсий должны осуществлять в зависимости от дня обращения:

в случае предоставления документов до 15 числа включительно — с 1-го числа того же месяца;

в случае подачи пакета документов после 15 числа — с 1-го числа следующего месяца.

Граждане могут подать заявление на перерасчет лично или дистанционно через сайт ПФУ.

Органы Пенсионного фонда проводят перерасчет пенсий для работающих пенсионеров Ежегодно, с 1 апреля, в автоматическом режиме при условиях:

граждане после назначения пенсии имеют в наличии дополнительные 24 месяца стажа;

работали меньше, однако прошло два года со времени последнего пересмотра пенсий.

После завершения работы пенсионеру должны провести дополнительный перерасчет пенсии из-за роста прожиточного минимума.

Требование извещать ПФУ об устройстве на работу или увольнении

Согласно действующим правилам, от пенсионеров требуют сообщать Пенсионный фонд в случае трудоустройства или увольнения с работы.

Такие нюансы важны, ведь часть доплат и надбавок предусмотрены исключительно для неработающих граждан. В частности, одной из таких надбавок является та, которую предоставляют за содержание несовершеннолетних детей.

Если этого не сделать, с пенсионера взыщут неправомерно начисленные выплаты в принудительном порядке.

