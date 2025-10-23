Пенсии в 2025 году — правила по стажу, полученном в советские времена, изменили

Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

В Украине изменились правила учета страхового стажа для назначения пенсионных выплат, полученного до января 1992 года в странах бывшего СССР. Соответствующие изменения утвердил Кабинет министров.

Изменения относительно стажа, полученного в советские времена

С 2023 года Россия прекратила действие соглашения по пенсионному обеспечению, аналогично поступила и украинская сторона. В связи с этим возникла необходимость в новом порядке учета соответствующего стажа.

Согласно решению правительства, новые правила учета стажа, полученного до 1992 года в СССР актуальны для миллионов украинских граждан, которые работали в советские времена за пределами Украины, однако до сих пор не имели права добавить соответствующие годы стажа для получения пенсионных выплат.

В случае назначения пенсии теперь будут действовать следующие механизмы:

Процедура проверки наличия выплат из-за рубежа. Если другая страна (как пример, РФ или Беларусь) не предоставляла пенсию за советский период, эти годы будут учтены в стаж в Украине. Требование документального подтверждения. Нужно будет предоставить документы с подтверждением работы в республиках экс-СССР до января 1992 года.

Потеря или неправильные данные в трудовой книжке

По информации Пенсионного фонда, если трудовая книжка утеряна или в нее не внесены записи о сроках работы, указаны неправильные данные, для подтверждения стажа, полученного до 2004 года, его можно заверить:

информацией из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования;

выписками или справками, составленными, в частности, на основе данных, из информационных систем предприятий, учреждений и организаций;

лицевыми счетами и ведомостями на выдачу зарплаты;

удостоверениями, характеристиками, письменными трудовыми договорами и соглашениями с отметками о выполнении и другими документами, где содержатся данные о периодах работы;

членскими билетами профсоюзов.

"Если же трудовая книжка есть, но в ней содержатся записи с исправлениями или недостоверные или неточные записи о периодах работы на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемниках, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе, стаж работы, дающий право на пенсию, подтверждается Комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии", — пояснили в ПФУ.

