Главная Финансы Право на пенсию — что нужно знать тем, кто имеет советский стаж

Право на пенсию — что нужно знать тем, кто имеет советский стаж

Дата публикации 23 октября 2025 06:10
обновлено: 10:19
Пенсии в 2025 году — правила по стажу, полученном в советские времена, изменили
Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

В Украине изменились правила учета страхового стажа для назначения пенсионных выплат, полученного до января 1992 года в странах бывшего СССР. Соответствующие изменения утвердил Кабинет министров.

О новом подходе рассказывает редакция Новини.LIVE.

Читайте также:

Изменения относительно стажа, полученного в советские времена

С 2023 года Россия прекратила действие соглашения по пенсионному обеспечению, аналогично поступила и украинская сторона. В связи с этим возникла необходимость в новом порядке учета соответствующего стажа.

Согласно решению правительства, новые правила учета стажа, полученного до 1992 года в СССР актуальны для миллионов украинских граждан, которые работали в советские времена за пределами Украины, однако до сих пор не имели права добавить соответствующие годы стажа для получения пенсионных выплат.

В случае назначения пенсии теперь будут действовать следующие механизмы:

  1. Процедура проверки наличия выплат из-за рубежа. Если другая страна (как пример, РФ или Беларусь) не предоставляла пенсию за советский период, эти годы будут учтены в стаж в Украине.
  2. Требование документального подтверждения. Нужно будет предоставить документы с подтверждением работы в республиках экс-СССР до января 1992 года.

Потеря или неправильные данные в трудовой книжке

По информации Пенсионного фонда, если трудовая книжка утеряна или в нее не внесены записи о сроках работы, указаны неправильные данные, для подтверждения стажа, полученного до 2004 года, его можно заверить:

  • информацией из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования;
  • выписками или справками, составленными, в частности, на основе данных, из информационных систем предприятий, учреждений и организаций;
  • лицевыми счетами и ведомостями на выдачу зарплаты;
  • удостоверениями, характеристиками, письменными трудовыми договорами и соглашениями с отметками о выполнении и другими документами, где содержатся данные о периодах работы;
  • членскими билетами профсоюзов.

"Если же трудовая книжка есть, но в ней содержатся записи с исправлениями или недостоверные или неточные записи о периодах работы на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемниках, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе, стаж работы, дающий право на пенсию, подтверждается Комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии", — пояснили в ПФУ.

Ранее мы писали, что пенсионеры за рубежом или в оккупации могут потерять выплаты с 2026 года. Чтобы этого избежать, нужно пройти процедуру идентификации до конца декабря.

Также мы рассказывали, что в ноябре некоторые пенсионеры, достигшие 80-летия получат доплату в 900 грн. Для этого надо лично обратиться с документами в ПФУ.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
